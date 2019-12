Dracula montre les crocs dans un nouveau teaser

Un nouveau teaser de la série Netflix/BBC Dracula montre des images résolument glauques et alléchantes !

La nouvelle série britannique coproduite par Netflix et la BBC se dévoile dans un deuxième teaser très horrifique. Sang, gore, ambiance glauque et charme victorien, tout semble réuni pour faire revivre sur écran le célèbre monstre de Bram Stocker. Composée de 3 épisodes de 90 minutes, Mark Gatiss et Steven Moffat ont toutes les cartes en main pour dépoussiérer ce personnage culte de la pop culture britannique comme ils l’ont fait auparavant avec succès pour Doctor Who et Sherlock. Le teaser révèle par la même occasion sa date de diffusion : le 4 janvier prochain ! Autant dire qu’on a sacrément hâte !

Dracula arrivera sur la plateforme Netflix le 4 janvier prochain.