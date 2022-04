[À la découverte] Le réveil d’une force maléfique et la quête d’une héroïne rebelle par Joffrey Lebourg

Les contes pour enfants présentent souvent la lutte des gentils contre les méchants. Ce schéma manichéen et dichotomique est fréquemment repris dans les fictions de fantasy, au cinéma et dans la littérature. Le manichéisme, cela signifie que le bien et le mal vont s’affronter à forces égales. Dans ce cas, l’intensité est palpable. À tout moment, la tension peut monter, baisser. Les paris s’effondrent, les personnages auxquels le lecteur s’attache meurent tragiquement, tandis que les protagonistes survivent injustement, échappant au « karma »… Partons à la découverte de Joffrey Lebourg.

Joffrey Lebourg est un jeune auteur français, qui présente sa nouvelle saga baptisée Les 7 Reliques. Le premier tome porte le nom suivant : Le Réveil d’Entropia. S’il s’agit d’une saga inédite, Les Sept Reliques ne représentent pas le premier travail de son écrivain, qui a déjà publié d’autres trilogies. Un constat impressionnant, compte tenu de sa jeunesse. Cette spontanéité et son imagination se ressentent dans le premier volet des 7 Reliques. Auteur créatif et prolifique, l’ouvrage débute par la présence de cartographie détaillée et précise.

De nombreuses références aux livres de fantasy se suivent et sont indirectement exploitées. Par exemple, La Quête de Deltora écrite par l’Australienne Emily Rodda peut être un écho au monde de Joffrey Lebourg.

Dans ce travail colossal de high fantasy, des personnages féminins s’unissent pour terrasser le Seigneur des Ténèbres, pour cela, sept pierres précieuses devront être rendues au roi, afin de redonner la magie à la ceinture de Deltora…

Ici, la narration est très proche. Cordélia et ses alliées fantastiques devront réunir les 7 reliques dans le but de neutraliser les plans maléfiques du démon Entropia. Ce premier roman publié aux éditions Des Auteurs Des Livres est le premier tome qui présente un monde aux espèces uniques et envoûtantes. Le lecteur s’aperçoit rapidement qu’il n’est pas en présence d’un livre d’heroic fantasy strictement médiéval, puisque l’auteur a disséminé des clins d’œil à différentes époques et styles, afin de donner un caractère spécial à son travail.

Au-delà du cadre, ce premier ouvrage met en avant les failles d’un système aristocratique et injuste, où les individus sont traités différemment en fonction de leur rang. Il n’est pas rare de trouver des récits de fantasy engagés – ou du moins, qui contiennent un message exprimant une position politique, un idéal social. Ici, l’auteur pointe du doigt les vices d’une société où la paix fragile reste relativement hypocrite… Une situation parfaite pour voir un renversement au sein de cette société hybride, qui fait voyager le lecteur dans le temps et entre les genres littéraires.

Les personnages imaginés par Joffrey Lebourg, comme la sorcière Amber, sont finement décrits. Grâce à des passages très riches en informations sur le physique des antagonistes, le lecteur parvient à visualiser trait pour trait les acteurs qui évoluent sur cette scène où chaque action entraîne une réaction. Cordélia a beau être l’élue biblique à la manière d’un Monsieur Anderson de Matrix, celle-ci hésite, tout comme lui, à s’embarquer dans une telle aventure. Mais comme de nombreux héros avant elle, l’héroïne n’a d’autre choix que d’abdiquer. Afin de sauver ce monde fabuleux, il faudra faire passer les intérêts des autres avant les siens. Une leçon de courage et de détermination…

Le récit initiatique est une bonne manière de se familiariser avec un contexte totalement inconnu. De la sorte, Cordélia avance et se développe au fil des chapitres, en même temps que le lecteur. C’est pourquoi il pourra plus facilement s’attacher à elle, qui a subi des injustices au cours de sa vie malmenée par le destin.

En conclusion, le premier tome réédité des 7 Reliques de Joffrey Lebourg est un roman typique qui aurait sa place dans la catégorie « imaginaire ». Ce long texte divisé en chapitres aux titres puissants et inspirants laisse entrevoir un plan plus large et présage une évolution posée, qui trouvera un rythme de croisière plus régulier dans les prochains épisodes. Il faut dire que cette entrée en matière est forte en tensions et scènes dynamiques, où le lecteur peut mesurer l’ampleur des dons magiques que possèdent les amis de Cordélia.

Mais alors, qui est Entropia ? Il s’agit du nom du roi démoniaque qui désire ardemment se libérer de sa prison ! Certains personnages peuvent se métamorphoser en animaux, dont certains sont des clins d’œil au mythe du loup-garou. La présence de nymphes et le lexique mythologique riche laissent un aperçu de l’ambiance générale d’un roman au peuple très diversifié, où le lecteur pourra s’évader, au cours d’un livre de plus de 300 pages…

Le site du livre : https://les-sept-reliques.fr/