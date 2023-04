Critique Peter Pan & Wendy : la fin de l’imaginaire

Les adaptations en live-action de Classiques Disney continuent leur bout de chemin, et c’est désormais Peter Pan & Wendy qui sort directement en streaming. Nouveau film mis en boîte par David Lowery (A Ghost Story, Green Knight), nous étions en droit d’attendre de la qualité : cruelle erreur, tant le film original semble expurgé de tout charme !

Cela fait déjà une décennie que les grands Classiques d’animation Disney ont droit à leur transposition live : Alice au pays des merveilles, Le Livre de la Jungle, La Belle et la Bête, Aladdin… Rares sont les exemples plus réussis (on pense à Peter & Elliott le Dragon par David Lowery) malheureusement. Et alors que Pinocchio a laissé un goût bien amer en bouche, Peter Pan & Wendy débarque lui aussi directement en streaming.

David Lowery est donc de retour pour conter l’histoire ultra connue de Peter Pan, jeune garçon vivant au Pays Imaginaire. Épaulé de la Fée Clochette et des enfants perdus, ce dernier lutte incessamment contre une horde de pirates, menés par le redoutable Capitaine Crochet. L’histoire de Peter Pan & Wendy reprend donc totalement ce canevas, tandis que la jeune Wendy Darling se voit transportée avec ses 2 frères hors du monde réel.

Ce n’est pas la première fois que les aventures de Peter Pan ont été transposées en live-action : on pense notamment au film-live plutôt réussi de 2003, le Pan de Joe Wright ou bien le mal-aimé Hook de Steven Spielberg (montrant un Peter Pan âgé interprété par l’éternel Robin Williams). Peter Pan & Wendy revient donc au récit plus basique et connu de tous, tout en voulant apporter sa propre pierre à l’édifice.

Peter Pan & Wendy : Fjord Edition

Malheureusement, difficile de retenir quoi que ce soit de profondément mémorable venant du réalisateur des très bons A Ghost Story et Green Knight, affirmant en coulisses son amour pour le récit originel. D’entrée de jeu, le bat blesse fortement par le manque d’ambition global, peu aidé par sa facture de TVfilm de luxe !

Ainsi, le film oscille régulièrement entre FX plutôt solides (le bateau volant), tantôt plus voyants (les scènes de vols oscillent entre chaud et froid), alors que Peter Pan & Wendy accuse d’une représentation des plus ternes concernant le Pays Imaginaire : gris, frisquet, et dans 4 décors différents ! Exit l’exotisme et l’ode à l’imaginaire, bienvenue dans n’importe quelle lande écossaise désertique au look tristoune !

La photographie de Bojan Bazelli (le chef opérateur de la trilogie Pirates des Caraïbes) amène au moins quelques plans plus travaillés et emplis de minéralité lorsque l’action nous emmène dans la tanière des enfants perdus (en pleine décrépitude), mais même là le souci de réalisme voulu ne fait pas illusion face à la majorité des autres sets artificiels. Un manque de vie qui peine donc à contraster avec le Londres industriel furtivement aperçu lors d’un premier quart d’heure, passant très rapidement sur la présentation de ses protagonistes.

Garçons perdus mais filles retrouvées

David Lowery apporte la bonne idée de proposer une représentation culturelle variée pour le casting d’enfants (et enfin une Lily la Tigresse ethniquement adéquate !), mais tombe aussi dans le travers de ne pas les exploiter vu la faible durée du métrage. On ne parlera même pas de Clochette, quasiment aux abonnés absents en terme d’utilisation. Quand au jeune Alexander Molony (pas mauvais en Peter Pan), il lui manque une certaine fougue et le charme malicieux caractéristique pour pleinement convaincre.

Heureusement, Ever Anderson (la fille de Milla Jovovich et Paul W.S. Anderson) parvient à pleinement se démarquer en Wendy, si bien que le récit est régulièrement drivé par cette dernière. Alors que le reste du récit semble en pilote semi-automatique, Peter Pan & Wendy laisse entrer quelques idées bienvenues, en particulier sur la relation-pivot entre Peter et Crochet.

Si ce dernier est interprété par un Jude Law plutôt investi, David Lowery traite de cette aversion entre les deux personnages par le prisme de la perte d’enfance : imposée pour l’un et désirée pour l’autre, le renoncement du passage à l’âge adulte est ainsi évoqué telle une prison dorée illusoire ! Une manière d’amener un soupçon de nouveauté et d’incarnation, mais là encore le goût de trop peu persiste.

Peter trépané

Vous l’aurez compris, Peter Pan & Wendy s’annonce non-seulement décevant à plus d’un titre, mais semble également un projet sabordé d’entrée de jeu par le peu de moyens alloués. Une adaptation certes pas ratée de A à Z, mais expurgée de chaleur, de vie, et d’imaginaire, dans ce qui s’apparente désormais aisément comme le vilain petit canard de la filmographie de David Lowery !

Peter Pan & Wendy est disponible sur Disney+ depuis le 28 avril 2023