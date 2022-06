Critique Mon herbier des gens : prenez-en de la graine !

Mon herbier des gens est un album poétique entre fiction et documentaire qui rend hommage aux jardins familiaux et à leurs occupants.

Mon herbier des gens est né d’une découverte, celle des jardins familiaux de Ris-Orangis. Mais aussi de rencontres : celles de jardiniers d’ici et d’ailleurs venant cultiver leur parcelle et en même temps un peu de leur histoire.

Tout le monde sait ce qu’est un herbier : un album dans lequel on dispose des échantillons séchés de végétaux accompagnés des informations les concernant. Eh bien un herbier des gens, c’est à peu près la même chose sauf qu’on ne fait pas sécher les gens, on les dessine ! C’est en tout cas ce que s’est amusé à faire Rémi Courgeon. L’idée est géniale, et le résultat plein de charme nous vaut un coup de cœur !

« Ce gens si différents ont en commun l’émerveillement de la vie qui pousse, même s’ils savent fort bien qu’au fond c’est la nature qui décide à leur place de ce qu’ils vont récolter. »

Une approche des plus intelligentes

Rémi Courgeon est l’auteur-illustrateur de plus de 40 albums et romans. Ses récits abordent toujours des thématiques fortes : l’enfance, l’amitié, l’exclusion, la différence, le vivre-ensemble, la préservation de la nature, l’écologie… Et on ne s’étonne guère qu’ils soient récompensés par de nombreux prix. En effet, on peut dire qu’il a l’Art et la manière d’éduquer et de sensibiliser avec délicatesse, simplicité et un optimisme contagieux.

Ainsi, il nous emmène à la découverte des jardins familiaux de Ris-Orangis et de leurs occupants. Une zone de 7 hectares de campagne au beau milieu du béton qui abrite bien des richesses. Celles de la nature évidement, mais aussi celles des hommes et de leurs différences. Une manière délicate d’arroser un peu le lien de plus en plus fragile qui les unit et de semer quelques graines d’humanité, de respect et de conscience écologique.

Une surprenante visite guidée au cœur des jardins !

Au fil des pages, on apprend donc à reconnaître un érable rouge, une feuille de ginkgo, la mélisse, la roquette sauvage, les topinambours,… et même le taille-haie & co. ! Et puis, on rencontre Gilles Melon, le grand chef, « le cerveau » ; Mamie Fatima dont le « visage est strié de milliers de petits chemins qui, mis bout à bout, doivent mesurer tous les kilomètres qu’elle a parcourus avec son arrosoir. » ; Docteur Compost qui ne rigole pas avec le recyclage ; ou encore Smart Girl qui ne jardine jamais sans son smartphone.

Une galerie de portraits à la fois drôles, touchants, un peu loufoques parfois, et librement inspirés de personnes réelles que l’auteur a pu croiser dans ces lieux. Chacun d’eux jardine selon sa personnalité, ses origines, ses envies, sa conception de la nature, de la vie. Et toutes ces différences créent une formidable richesse et une terre merveilleusement fertile.

Un album original et poétique

On adore la poésie, la tendresse, l’humour aussi et toute l’humanité qui se dégagent de cet album. Aussi bien des textes que des dessins d’ailleurs. Chaque page nous a décroché un sourire et a aiguisé notre curiosité ! C’est simple, on a envie de tout lire, de tout bien regarder, de ne rien manquer. D’autant que l’on apprend aussi des choses, comme la technique de vinification, le fonctionnement d’une ruche connectée ou encore le principe de la permaculture.

« Il n’y a pas d’écologie sans humanisme et inversement. »

Mon herbier des gens est aussi l’occasion de mettre en lumière La Cabane bleue, une maison d’édition jeunesse indépendante et éco-responsable, aussi bien par son fonctionnement, son mode de production que par sa ligne éditoriale. Une démarche tout en cohérence, qui fait office – et ça tombe bien ! – de cerise sur le gâteau !

Mon herbier des gens, écrit et illustré par Rémi Courgeon, est paru le 27 mai 2022 aux Éditions La Cabane bleue.