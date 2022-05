Critique Le Flambeau saison 1 épisodes 1 à 3 : Mou-Lanta

Le Flambeau transporte la parodie du Bachelor de La Flamme vers une relecture de Koh-Lanta qui promettait d’être haute en couleurs. Si l’humour de la franchise ne se diluait pas dans le sable.

Le Flambeau fait (rapidement) suite à l’immense succès de La Flamme. La parodie du Bachelor adaptée de la série américaine Burning Love, co-produite notamment par Ben Stiller et portée par le trio Jonathan Cohen, Jérémie Galan et Florent Bernard a en effet inondé l’internet de GIFS, memes et autres trends TikTok rejouant les répliques (hilarantes, il faut bien l’avouer) de la première saison et de son impressionnant casting. Fourmillant de personnages et d’idées absurdes (La Jean-Guile, Chataléré, entre autres), le concept poursuit son exploration de notre chère télé vers l’île de Chupacabra pour une parodie de Koh-Lanta qui dégonfle rapidement le plaisir.

Perso nagent

Le Flambeau agrandit son (déjà) gros casting, avec des nouveaux venus aux talents comiques imparables comme Jérôme Commandeur en présentateur, Natacha Lindinger en compétitrice obsessionnelle, Jonathan Lambert en sectaire soumis, Laura Felpin en hippie, Gérard Darmon en ancien aventurier-guerrier, Kad Merad en fêtard alcoolique (meilleur duo de la série pour le moment) et Thomas Scimeca en complotiste. Une promesse qui se promet donc encore plus généreuse et repoussant le délire avec le retour de ses personnages en grande forme et en totale liberté sur une (a priori) île déserte.

© Julien Panie, Making Prod, Les Films entre 2 et 4, CANAL+

Pourtant, Le Flambeau sacrifie rapidement ses nouveaux personnages en étirant des blagues attendues et en caricaturant un peu trop les anciens. Marina (Géraldine Nakache), amoureuse de Soraya repoussant Marc, devient ici une policière facho simpliste et aux répliques attendues, quant à Soraya, elle passe tout simplement de singe à gorille. On passera sur une Leïla Bekhti toujours aussi obsessionnelle et une Anne (Ana Girardot) dont le personnage candide ne semble pas avoir bougé et du retour fade du Docteur Juiphe de Pierre Niney, simplement présent pour être épris d’Anne.

Mou – Lanta

Même Marc, moteur de la série, s’épuise ainsi ici en une haine perpétuelle pour Anne qui transfigure sa candeur en une bêtise simplette et gratuite. La plume désopilante des auteurs pourtant ici rejoints par David Caviglioli, Hugo Benamozig (le duo derrière Terrible Jungle) et Freddy Gladieux semble ainsi rapidement tourner en rond. L’effet de surprise, d’avalanche de dialogues et de situations burlesques semble ainsi pour le moment céder sa place à une certaine facilité. Le Flambeau semble ainsi s’être lissé, perdant en goût et en saveur et délaissant son imparable tempo comique pour une parodie sage et attendue dont les moments d’hilarité restent pour le moment trop rares.

© Capture d’écran YouTube, Julien Panie, Making Prod, Les Films entre 2 et 4, CANAL+

En se débarrassant au fur et à mesure lors de ses fameux conseils, de personnages dont les auteurs semblent ne plus savoir quoi faire, Le Flambeau devrait ainsi pouvoir se resserrer se concentrer sur un plus petit noyau de protagonistes pour retrouver de sa verve et de sa folie. C’est tout ce que l’on peut espérer pour le moment, en attendant que la flamme du Flambeau se ravive enfin.

Les trois premiers épisodes du Flambeau sont disponibles sur CANAL+.