Critique Le couple, l’intimité et la sexualité : un ouvrage utile et passionnant !

Le couple, l’intimité et la sexualité explore nos liens à l’autre pour nous aider à cheminer vers un couple vivant et lumineux.

Le couple, l’intimité et la sexualité : tout un programme ! Programme rendu passionnant par Carlotta Munier, gestalt-thérapeute, sexothérapeute et thérapeute de couple. En s’appuyant sur ses deux précédents livres ainsi que sur son expérience dans l’accompagnement, elle explore dans cet ouvrage l’amour à deux dans toutes ses dimensions.

Un guide riche et captivant pour mieux vivre et appréhender le couple, mais aussi pour mieux se connaître soi.

« (…) je n’apporte pas tant des réponses que des invitations à vous questionner, vous stimuler, voire vous secouer pour que vous puissiez vraiment, si vous êtes en couple, co-construire la relation qui vous permet d’être vivant et joyeux ; ou, si vous êtes célibataire, d’envisager la relation à la lumière de ce que je vous propose. »

Parlez-moi d’amour…

Des ouvrages sur l’amour, le couple, la relation, ce n’est évidemment pas ce qui manque. Nous avions d’ailleurs un peu peur de relire ce que nous avions déjà lu mille fois – même si ça fait toujours du bien les piqûres de rappel pour certains sujets ! Mais Carlotta Munier a réussi à nous surprendre agréablement, et à s’accaparer toute notre attention !

Parce qu’il y a ce que l’on dit, et la manière dont on le dit – qui compte au moins autant. Et l’autrice maîtrise parfaitement les deux. Si bien que les réflexions et les analyses pertinentes et variées qu’elle nous propose nous captivent tout autant que l’énergie lumineuse et la bienveillance qui se dégagent de sa plume.

La manière dont le livre s’organise rend également la lecture fluide et ludique. Ainsi, on peut choisir de ne picorer que les thèmes qui nous concernent et/ou nous intéressent, ou de le dévorer intégralement (ce que nous avons fait !). Car, même dans des chapitres qui à priori ne correspondraient pas à votre situation (lien aux enfants si vous n’en avez pas par exemple), vous n’êtes pas à l’abri de trouver des pistes de réflexion pertinentes sur vous-mêmes et votre rapport à la relation amoureuse !

Une exploration minutieuse de la relation amoureuse

D’ailleurs, et même si le titre pourrait laisser penser le contraire, pas besoin d’être en couple pour se plonger dans cette lecture. En effet, les célibataires y trouveront matière à mieux se comprendre et s’épanouir, et pourront aborder avec une attention plus riche la rencontre pour celles et ceux qui désirent faire l’expérience du couple.

Car la relation à l’autre passe d’abord par la relation à soi et l’attention que l’on porte à ses besoins propres. Une évidence que l’on à pourtant tendance à facilement oublier. Aussi, si vous pensez que la relation est là pour combler vos manques issus de l’enfance, panser vos plaies anciennes et consoler vos relations précédentes, préparez-vous à être un peu secoué(e)s ! Car Carlotta Munier insiste beaucoup là-dessus, et à juste titre : si notre partenaire peut prendre soin de nous, ce n’est en revanche pas à lui de prendre en charge notre histoire personnelle.

Et si elle insiste autant sur ce point c’est que l’on a vite fait, si l’on n’y prend pas garde, de dériver vers une relation névrotique. C’est d’ailleurs sur ce thème que se concentre la majeure partie du livre : les relations toxiques, la manière dont elles fonctionnent, ce dont elles s’alimentent… Mais aussi et surtout, comment prendre conscience d’une telle relation et en sortir.

« Vous avez peur d’être abandonné ? En fait, les adultes ne s’abandonnent pas, ils se quittent. Cette crainte d’être abandonné est donc bien une très vieille blessure qui est en écho de l’angoisse existentielle de finitude et de solitude. »

Le couple comme espace de croissance

Sortir de nos vieux schémas relationnels ; apprivoiser le cheminement vers l’épanouissement sexuel ; dépasser tout ce qui vient se mettre entre nous et l’autre (idéaux, croyances, valeurs, jugements, attentes…) pour aller véritablement à sa rencontre ; apprendre à mieux communiquer ; considérer les opportunités d’évolution de soi et du couple qu’apportent les crises ; appréhender tout ce que la parentalité vient réveiller de notre histoire personnelle…

À travers ces nombreuses thématiques très riches et complémentaires, un seul et unique objectif : cheminer vers une relation vraie et vivante. Et transformer la relation en un espace de croissance et d’épanouissement. Pour cela, Carlotta Munier nous invite également à questionner nos croyances, nos attentes liées à la relation, à ouvrir notre regard sur le couple.

Est-il souhaitable de tout connaître de l’autre ? Et si le ciment de la relation n’était pas la sexualité mais l’intimité ? De quoi parle-t-on, d’ailleurs, lorsqu’on parle d’intimité ? Où se situe la frontière entre « prendre soin » et « prendre en charge » ? Le propos est véritablement passionnant. Il vient d’ailleurs parfaitement compléter le jeu de développement personnel Toi & Moi, véritable outil relationnel pour renforcer l’authenticité du lien qui nous relie à l’autre. Un livre à lire et à relire, seul comme en couple.

Le couple, l’intimité et la sexualité, de Carlotta Munier, est paru le 16 février 2022 aux Éditions Le Souffle d’Or.