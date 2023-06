Critique La tortue qui n’aimait pas être lente : la collection jeunesse qui valorise la différence

La tortue qui n’aimait pas être lente est le nouveau personnage de la sympathique collection jeunesse « qui n’aimait pas ».

Aglaé est une tortue boudeuse. Mais elle a une bonne raison. En effet, comment profiter de la vie quand on est une tortue et que chaque activité, chaque déplacement prend un temps fou ? Surtout quand tout va si vite autour de soi… Aglaé a bien quelques idées pour tenter de changer les choses… mais ce n’est pas gagné ! Un album coloré, pétillant et amusant.

La tortue qui aurait préféré être un lièvre !

Aglaé est une tortue. Et les tortues, ça ne se précipite pas, ça prend son temps, ça n’est jamais tellement pressé… Sauf qu’elle, elle n’aime pas être lente. Ce qu’elle voudrait c’est se dépêcher d’avaler son repas pour pouvoir aller barboter dans l’étang avec les canards qui ont l’air de bien s’amuser, eux. Ou pouvoir construire un château de sable sur la plage avec sa meilleure amie avant que la marée n’ait eu le temps de remonter pour tout effacer… Quant à sa passion pour le baseball, n’en parlons pas, surtout quand les adversaires sont des lapins…

Du coup, Aglaé est aussi une tortue très ronchon. Perchée sur son rocher, les bras croisés, la moue boudeuse et son chapeau péruvien sur la tête, elle rêve d’une autre vie. Si seulement elle devenait rapide, cela règlerait tous ses problèmes pense-t-elle… Elle observe alors son environnement et se lance dans quelques expérimentations pas franchement fructueuses.

Et si c’était sa manière de voir les choses le problème ? Et si ce n’était qu’une question de point de vue, au fond ? Après tout, le monde autour d’elle a-t-il raison d’être aussi rapide tout le temps ? C’est en se confiant à sa mère qu’elle va envisager une autre piste pour se sentir mieux sans plus chercher à changer ce qu’elle est…

Une collection pour valoriser la différence

Amusés par le titre et la couverture, nous avons eu envie de plonger le nez dans cette collection de livres pour enfants, drôle et décalés, que nous ne connaissions pas. On peut y retrouver tout un tas de personnages qui n’aiment pas leur situation ! Ils vont d’abord tenter d’y échapper de toutes les manières possibles, avant de poser un autre regard sur elle réussir alors à mieux s’accepter tels qu’ils sont.

Ainsi on a Le chat qui n’aimait pas les poils, Le doudou qui n’aimait pas les enfants, Le pou qui n’aimait pas les cheveux, ou encore L’ogre qui n’aimait pas manger les enfants, pour n’en citer que quelques-uns. Même si on aurait envie de tous les citer tant leurs titres ont déjà de quoi faire sourire et donnent envie d’aller à la rencontre de ces êtres originaux qui vont apprendre à voir autrement et à mieux vivre leurs différences, premier pas nécessaire vers la confiance en soi.

Les jolies illustrations de Sandrine Goalec, pleines de vie et de détails amusants, s’accordent à merveille avec l’ambiance de l’histoire imaginée par Séverine de la Croix. L’idée de la tortue qui ne se sent pas bien dans sa condition de tortue et qui va finalement lâcher-prise et regarder les choses sous un autre angle est sympathique et délivre un message plutôt chouette. Seul petit regret : que le dénouement soit aussi rapide et finalement à peine esquissé.

La tortue qui n’aimait pas être lente, de Séverine de la Croix & Sandrine Goalec, est paru le 23 mars 2023 aux Éditions Splash !