Critique Irréductible : comédie à mi-temps

Irréductible, auréolé du Grand Prix du Festival de comédie de L’Alpe d’Huez, voit notre Jérôme Commandeur national remaker un succès du cinéma italien pour une comédie efficace mais hélas trop attendue.

Irréductible est le second film de Jérôme Commandeur en tant que metteur en scène. Si l’on ne présente plus l’humoriste et acteur de nombre de comédies pourtant souvent peu glorieuses, (Attention au départ !, Mystère à Saint-Tropez, Toute ressemblance…), son second long-métrage s’est vu récompensé et à l’instar de son premier essai, Ma famille t’adore déjà, Irréductible se voit doté d’une grosse promotion et semble promis à un beau succès populaire. Et si l’on aime les incarnations du français moyen de l’humoriste sur scène, d’ailleurs toujours pétries d’amour, Irréductible semble être le terrain parfait pour Jérôme Commandeur. Malheureusement, et malgré son efficacité, la belle promesse tourne rapidement en rond.

Fonctionnaire (trop) efficace

Irréductible dévoile ainsi son pitch très efficacement. Trop, peut-être, lorsque l’on a dû visionner la bande-annonce du film à peu près une vingtaine de fois, au cinéma, à la télévision, où même sur les réseaux sociaux. Le tempo comique imparable s’enchaîne, et le talent de casting de l’humoriste-acteur-scénariste-réalisateur résonne comme une belle évidence. Nicole Calfan, Éva Darlan, Delphine Baril, Gérard Darmon et Christian Clavier irrésistibles à contre-emploi, Valérie Lemercier, Gérard Depardieu, Estéban, et surtout Pascale Arbillot et Laetitia Dosch, tous sont géniaux. Irréductible débute bien, mais lorsque son scénario semble établi, la machine tourne cependant rapidement en rond.

© SND Films

Parce que de toutes les pistes qu’offre le scénario du métrage, Jérôme Commandeur y choisit souvent et malheureusement la facilité. Si l’on retrouve bel et bien le talent de l’artiste dans quelques formidables répliques, Irréductible semble fuir les occasion comme pour retrouver rapidement, comme son personnage, une route beaucoup trop confortable et attendue. Une mission à risques parmi les ours muée en une fade histoire d’amour, un virée en forêt tropicale en prétexte à une confession gentillette, même les postes dans de multiples prisons semblent passer comme une lettre à La Poste. Rien ne semble ainsi affecter la promenade sympathique de Jérôme Commandeur qui ne se contente ici que d’instiller par petites gouttes son humour dans une formule bien trop balisée.

Irréductible mais pas inattendu

On se trouve ainsi devant Irréductible comme dans son canapé. Si la bande-annonce laissait présager, en de multiples décors et genres d’une comédie sortant un peu des sentiers battus et d’une ambition bien française de capitaliser sur la facilité (Joyeuse Retraite 2, Qu’est ce qu’on a tous fait au Bon Dieu et tant d’autres), le film de Jérôme Commandeur, s’il s’avère bien au-dessus de la moyenne, ne peut hélas s’empêcher de rentrer facilement dans la norme. Il y a ainsi , dans ces grandes comédies populaires un sentiment de magie, d’improvisation, souvent dû à une réunion de talents qui font monter un pitch parfois simpliste en quelque chose d’instantanément culte. Réussir à sortir de sa formule pour aller titiller un rire général, généreux et salvateur est ainsi une sacrée mission, surtout lorsqu’elle parvient à toucher toutes les couches de notre population.

© SND Films

Irréductible, de par son sujet bien national et de son personnage de français moyen aurait ainsi pu y prétendre s’il s’était laissé un peu emmener par une liberté et un souffle comique, plus directement affecté par le talent d’humoriste de son chef d’orchestre. Il n’en reste malheureusement qu’une recette bien trop formatée, gentillette et bien trop lisse, qui ne font du film de Jérôme Commandeur qu’une énième, mais au demeurant sympathique, comédie du dimanche soir, que l’on oublie aussitôt le visionnage terminé. Irréductible certes, mais trop loin d’être inattendue, la comédie semble ainsi travailler à mi-temps, et une fois évertuée à remplir sa mission, semble facilement se reposer sur ses lauriers. Fonctionnaire un jour, fonctionnaire toujours.

Irréductible est sorti le 29 juin 2022.