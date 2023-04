Critique Frizzy : une BD jeunesse qui décoiffe !

Frizzy est un roman graphique dans lequel une adolescente apprend petit à petit à s’accepter et à oser être elle-même.

Frizzy est une BD jeunesse très dans l’air du temps, qui fait souffler un vent de liberté sur les conditionnement sociaux et la dictature de l’apparence.

Marlène est une ado métisse qui a les cheveux frisés. À cause de ça, sa mère lui impose chaque semaine d’aller au salon de coiffure. Parce qu’elle doit « faire bonne impression », être « présentable », être jolie pour les photos. Surtout quand il s’agit d’aller au mariage de sa cousine Diana que tout le monde trouve sublime avec sa belle chevelure lisse et son attitude de princesse… Mais un vent de rébellion souffle et pourrait bien mettre un peu de désordre… et pas que dans les cheveux !

Pas de répit pour les frisottis

Pour la mère de Marlène, cette histoire de cheveux c’est du sérieux. Si sa fille veut s’intégrer, être acceptée, se faire des amis, puis espérer trouver du travail et même l’amour, elle doit soigner son apparence, masquer ses origines dominicaines et rentrer dans le moule. C’est ce que lui ont appris ses parents alors elle le transmet à son tour. Et pour cela, lisser ses cheveux est une nécessité.

Mais Marlène, elle, ce qu’elle aimerait, c’est juste qu’on arrête de la comparer et qu’on la laisse être elle-même. Et qu’elle puisse passer du bon temps au lieu de cette corvée et de ces bigoudis sur la tête tous les dimanches… Alors, encouragée par sa meilleure amie qui l’incite à montrer aux autres qu’elle peut être belle à sa manière, la jeune fille décide de défaire ses tresses pour libérer sa jolie crinière…

« Grandir, c’est compliqué. Les souvenirs et les adieux aussi. Parfois, les trois se mélangent, et j’ai l’impression qu’on m’écrabouille le cœur. »

À l’école, ce sont alors les moqueries qui sont au rendez-vous. Et ce n’est pas la seule épreuve qui l’attend. En effet, c’est ensuite sa mère qu’il va lui falloir affronter…Heureusement, Marlène peut compter sur le soutien sans faille de sa tante Ruby, qui compte bien l’aider à prendre soin de sa chevelure pour qu’elle soit la plus belle possible naturellement.

Une révolution un peu tirée par les cheveux ?

Claribel A. Ortega s’adresse aux jeunes lecteurs avec simplicité, sincérité, et sensibilité. Le dessin très coloré de Rose Bousamra, qui décline essentiellement des teintes de rose, violet, et vert, s’attache à faire ressortir les émotions des personnages et nous plonge dans une atmosphère pleine de fraîcheur et d’optimisme.

Bon, la tante en fait un peu trop tout de même avec ses cheveux, et le récit prend par moments des allures de tuto beauté, ce qui est un peu déroutant. Mais, hormis ces quelques petits excès, cet album est plutôt réussi et offre une lecture plaisante à tous les niveaux. La complicité entre Marlène et sa tante Ruby est touchante, tout comme l’évolution du personnage de la mère qui traduit assez justement les différentes étapes vers l’acceptation de soi.

Frizzy, de Claribel A. Ortega & Rose Bousamra, est paru le 06 avril 2023 aux Éditions Jungle.