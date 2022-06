Critique Batman Autopsie : le podcast prestigieux de Spotify

Batman Autopsie se voit décliner en France sur Spotify. Créée par David S. Goyer, la série audio est portée par un casting prestigieux, pour un thriller aussi poisseux qu’addictif.

Batman Autopsie débarque sur Spotify. Scénarisée par David S. Goyer, aussi mauvais cinéaste (Blade : Trinity), qu’excellent scénariste (Dark City) surtout en matière d’adaptation de comics (Blade, la trilogie Dark Night de Christopher Nolan), cette série audio marque la première collaboration entre Warner Bros et la plateforme de streaming. Et ce début s’annonce prometteur puisqu’il réunit un casting de premier ordre : outre le fait de retrouver Douglas Attal à la réalisation, autre féru de comics (Comment je suis devenu super-héros), on retrouve ni plus ni moins qu’André Dussollier (Dr. Hunter) , Thibault de Montalembert (Thomas Wayne), Ana Girardot (Vicky Vale), Julia Piaton (Barbara Gordon), Amira Casar (Martha Wayne) Laurent Stocker de la Comédie Française (Le Sphinx), Sam Karman (Alfred) et la révélation des Sauvages et de Mourir peut attendre Dali Benssalah dans la peau de Bruce Wayne.

L’Homme chauve-souris

Batman Autopsie est sorti quelques mois après The Batman. Adaptation française du podcast Batman : Unburied, le récit narre l’enquête d’un Bruce Wayne poursuivi par d’étranges visions sur fond de crimes d’un certain Moissonneur. Poursuivi par ses souvenirs, le Chevalier Noir, ici complètement mis à nu par son passé et sera aidé par Barbara Gordon et Le Sphinx. Ainsi Batman Autopsie tombe à point nommé, puisque l’on y retrouve, dans son enquête poisseuse et tortueuse, tout ce qui fait le sel de l’adaptation récente de Matt Reeves au cinéma. Mixant une ambiance entre Inception et Le Silence des Agneaux (référence revendiquée par Douglas Attal), Batman Autopsie se suit comme un thriller noir complètement addictif.

© Warner Bros, Spotify

Le casting est ainsi, en plus d’être prestigieux, impeccable. De Julia Piaton en Barbara Gordon à l’inspecteur Flass de Guy Lecluyse, tout sonne parfaitement juste dans cette transposition française qui s’avère sans fausse note. En plus de confirmer son amour débordant pour le comics, Douglas Attal confirme sa maîtrise de direction d’acteurs et d’ambiance si brillamment démontrée dans son réussi, et injustement non-sorti en salles, Comment je suis devenu un super-héros. Batman Autopsie a ainsi tout d’un blockbuster français rêvé, que l’on dévore non pas des yeux mais des oreilles avec le même plaisir que celui de découvrir une nouvelle aventure trépidante et anxiogène de Batman sur les pages d’un comic-book.

Dépoussiérage et réappropriation

Le plaisir de Batman Autopsie, au delà de sa parfaite maîtrise technique, réside également dans le scénario de David S. Goyer, qui nous fait remémorer les grandes heures des comics de Batman, d’un antagoniste évoquant directement Batman contre le Fantôme Masqué et Silence. Si l’on ne vous dira rien de plus de l’intrigue, qui remplit en 10 épisodes parfaitement sa mission, l’on peut cependant vous dire que ce Batman Autopsie se savoure comme une anthologie respectueuse et enamourée de tout ce qui fait l’univers du Chevalier Noir. Arkham Asylum, Renée Montoya et nombre d’autres antagonistes agissent, comme ceux évoqués plus haut, comme un révélateur d’un Bruce Wayne plus intime, avant de nous plonger dans une enquête haletante qui s’éloigne rapidement d’un généreux best-of pour réellement approfondir ses personnages et nous tenir en haleine.

© Warner Bros, Spotify

L’on ne saurait donc que vous recommander, bien au-delà d’une énième aventure réchauffée du Chevalier Noir, de foncer plonger vos oreilles dans ce Batman Autopsie. Après The Batman, cela atteste d’une volonté de Warner Bros de reconnecter le héros à ses origines d’enquêteur et à pleinement questionner son identité, bien au-delà des délires religieux d’un Zack Snyder. Pour la création française, c’est aussi un pari gagnant , puisque que ce podcast nous prouve que pour faire des blockbusters super-héroïques à l’américaine, même sans aucune images, notre pays regorge de grands talents et qu’il est plus temps de leur laisser la coudée franche pour des projets cinématographiques aussi palpitants.

Batman : Autopsie est disponible depuis le 3 mai sur Spotify.