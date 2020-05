Coronavirus : la date de réouverture des cinémas révélée

By Emeric Bispo

Depuis le 14 mars, les cinémas ont fermés leurs portes pour contrer le Coronavirus. Nous connaissons dorénavant la date de réouverture des salles.

Nous pourrons visionner de nouveau des films sur grand écran à partir du 22 juin. C’est le premier ministre qui a révélé l’information, avec entre autre la réouverture des restaurants et des bars datée au 2 juin. Mais les conditions seront-elles les mêmes ? Désinfections des salles, 1 sièges sur deux, limite des séances ? Aucune prévention n’a pour le moment été communiqué.

Reste à définir aussi quel film arrivera en salle à la vue des innombrables sorties repoussées comme les mastodontes Black Widow, Mourir peut attendre et si les spectateurs répondront présents. Un sondage de Vertigo Research via Box Office révélait début avril que le cinéma manquait à 52% des français. On peut donc facilement pensé que la peur du virus ne prendra pas forcément le dessus sur l’amour du 7ème art.

