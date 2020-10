Blood of Zeus : trailer mythologique pour la nouvelle série animée Netflix

L’un des points forts de la plateforme Netflix réside dans son grand catalogue d’animés, bientôt agrémenté d’un nouveau-né, Blood of Zeus (anciennement teasée sous le nom Gods & Heroes), qui se dévoile dans un trailer explosif.

Produit par le même studio qui avait déjà réalisé le style et le graphisme de Castlevania, Powerhouse Animation Studios, la série laisse les vampires et le folklore japanisant pour proposer une intrigue mythologique originale (soit américanisée) avec un affrontement entre Dieux, Titans et Géants grecs. Le synopsis officiel annonce en effet une nouvelle claque violente, où démons et sauveur de l’humanité annoncent un show sympathique mais aux ficelles déjà vues.

« En pleine guerre entre les dieux de l’Olympe et les Titans de la Grèce antique, un jeune homme de condition modeste nommé Heron découvre les secrets de son passé et devient le meilleur espoir de vaincre une armée maléfique qui menace la survie de l’humanité ».

Au casting vocal, le célèbre Jason O’Mara donnera de la voix à Zeus, lui qui d’ordinaire double Batman dans les animés DC Comics, tandis que Mamie Gummer sera Electra, Chris Diamantopoulos incarnera Evios, le méchant, et Derek Phillips sera Heron, le gentil, secondé par Jessica Henwick en Alexia.

Blood of Zeus sortira le 27 octobre sur Netflix.