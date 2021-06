Blanche Neige : l’héroïne live de Disney vient de West Side Story

Parce que tous les contes animés de Mickey vont bientôt avoir leur itération en live-action, c’est évidemment que Blanche Neige va également avoir son lifting avec aujourd’hui l’annonce du casting de son interprète.

Si on la verra bientôt dans Shazam Fury of the Gods de David F. Sandberg et dans West Side Story de Spielberg, Deadline rapporte en effet que la jeune Rachel Zegler sera donc l’heureuse élue du film de Marc Webb. L’intéressé commente justement « les incroyables capacités vocales de Rachel ne constituent qu’une infime partie de son incroyable talent, sa force, son intelligence et son optimisme nous aideront à aborder et redécouvrir ce personnage classique de l’univers enchanté de Disney ».

Justement, il est bon de rappeler que cette adaptation innovera sans reprendre à la lettre l’histoire du chef d’œuvre de 1937, qui était également librement inspiré du conte des Frères Grimm. Pour ce faire, c’est le prolifique duo composé de Benj Pasek et Justin Paul, déjà à l’origine du lyrisme de La La Land ou The Greatest Showman, qui écrira les chansons du film de Webb.

Le tournage de Blanche Neige devrait commencer l’année prochaine.