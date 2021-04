Le West Side Story de Spielberg révèle sa bande-annonce

Tonton Spielberg semble bien décidé à ne jamais s’arrêter. Alors qu’il se dirige tranquillement vers ses 75 ans, papy fait de la résistance et nous a révélé à la 93e cérémonie des Oscars le fruit de son travail, « remake » de West Side Story, que l’on savait en préparation.

Nous voilà donc avec un “beau” premier trailer tout plein de “Spielberg style” et qui nous donne rendez-vous en décembre sans aucun doute au cinéma. On espère donc que vous êtes patients. West Side Story originellement sorti en 1962, réalisé par Jerome Robbins et Robert Wise, c’est un peu une pierre angulaire du drame musical et plus généralement une oeuvre qui pèse dans les inspirations du cinéma de Steven Spielberg. Plus qu’à espérer que sa version soit bien “sa version” et qu’il apporte quelque chose à un film original qui n’a pas tant vieilli que ça, finalement.

Petit passage côté têtes d’affiche, vous retrouverez Ansel Elgort dans les shoes de Tony, Rachel Zegler sur les talons de Maria et Mike Faist prêtera ses traits à Riff. Rita Moreno reviendra aussi dans cette revisite du film de 62. Maintenant, on vous laisse en compagnie de la bande-annonce, si ça vous intéresse.

West Side Story à la sauce Spielberg est attendu pour le 10 décembre 2021.

