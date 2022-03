– M-, Arcade Fire, Clair, Orelsan, Hollie Cook : notre sélection musicale de la semaine !

– M – et Arcade Fire annoncent un nouvel album, Clair et Orelsan de nouveaux clips fantasques et très réussis : c’est au programme de l’actualité musicale très chargée de cette semaine !

– M – : Rêvalité

Mathieu Chédid est (enfin) de retour. Après avoir composé un livre-cd baptisé Grandes Oreilles Tout Oreilles adapté d’un conte de sa défunte grand-mère, Andrée Chédid dessiné par sœur Émilie Chedid ainsi qu’une toute nouvelle tournée, l’artiste est officiellement de retour aux affaires. Rêvalité est ainsi son nouveau titre, annonçant la sortie d’un album du même nom le 3 juin 2022. Dans un hommage au Speed Racer des sœurs Wachowski, on y trouve l’artiste sous un nouveau costume violet en mode super-héros fortement imprégné de culture japonaise, pour un titre malheureusement aussi fade que ses derniers essais. On guette donc l’album et la deuxième partie du clip pour être enfin rassurés.

Arcade Fire – The Lightning I et II

Arcade Fire était resté bien discret depuis cinq années depuis la sortie du pop Everything Now. Le groupe de Wes Butler revient avec non pas un, mais deux titres, The Lightning I et II pour annoncer la sortie de We, leur sixième album, qui semble renouer avec leurs premiers essais, les fantastiques Funeral et Neon Bible. Ce dernier sortira le 6 mai, et on vous laisse donc savourer ce retour ultra-attendu, qui promet un album de très grande facture, une fois de plus.

Clair – tout est dans la tête

On avait connu Clair, après Danser où crever, comme petite protégée fantasque d’un certain Philippe Katerine, apparaissant en duo avec le chanteur sur son dernier album Confessions. Elle revient ici avec Tout est dans la tête, hommage à Edouard Levé, artiste et écrivain, dans des poses sexuelles toujours accompagnées de Philippe Katerine donc, qui écrira et composera le premier album de Clair, et également William Lebghil qui décompte ici avec beaucoup de sensualité.

Orelsan – La Quête

On arrête plus Orelsan qui enchaîne en ce moment sa tournée sur plusieurs dates dans un Accor Hotel Arena plein à craquer. Après son succès aux dernières Victoires de la Musique, le rappeur caennais revient avec le clip de la très jolie comptine La Quête, réalisé en stop-motion par le très talentueux Victor Haegelin. Entre Wallace et Gromit et l’introspection vue dans Montre jamais ça à personne, le clip est fantastique, tout comme son dernier album d’ailleurs. La boucle est bouclée.

Hollie Cook – Full Moon Baby

Hollie Cook et son reggae mystique, entêtant et hypnotique nous avaient manqués. L’artiste anglaise revient cette semaine avec Full Moon Baby, annonçant un nouvel album, Happy Hour, pour le 24 juin 2022. Un programme parfaitement calé puisque les notes ensoleillées et la voix ensorcelante d’Hollie Cook épouseront à merveille un été que l’on espère plus radieux que les précédents.