-M- revient avec un nouveau titre annonçant un nouvel album et une tournée

-M- avait hélas dû finir la tournée de son décevant Lettre infinie à domicile, en plein confinement. L’artiste revient aujourd’hui avec Grandes oreilles, qui semble annoncer un retour aux sources.

-M- nous avait laissé plus que dubitatif ces dernières années. Auteur d’albums incontournables de la chanson française, du bricolage du culte Le Baptême aux tubes de Qui de nous deux, l’artiste avait cependant opéré un virage plus sombre avec l’inégal Mister Mystère avant de se perdre complètement avec Îl, sorti en 2012.

Si l’aventure collective Lamomali avec les majestueux Fatoumata Diawara et Sidiki Diabaté précédé de sa fantastique tournée avait su faire chavirer nos cœurs, Lettre infinie (certifié disque de platine), sorti en 2019 avait vaillamment calmé nos ardeurs, semblant même marquer l’essoufflement de l’artiste, qui au fil des titres dévoilait une sorte de vide, de répétition qui ne fonctionnait plus.

Une (nouvelle) histoire de Fa -M- ille

Exit donc les riffs funkys aux refrains et jeux de mots entêtants, -M- replonge dans les productions acoustiques enfantines du Soldat Rose avec Grandes oreilles qui semble vouloir renouer avec l’inventivité bricolée de ses premiers albums. Si l’on reste peu convaincus par l’audace de ce titre, on espère que l’album saura relever le niveau d’un artiste qui nous annonce ici un livre-cd baptisé Grandes Oreilles Tout Oreilles adapté d’un conte de sa défunte grand-mère, Andrée Chédid.

Une affaire de famille et collective pour -M- donc, une fois de plus après l’album Louis, Matthieu, Joseph et Anna Chedid puisque l’histoire sera racontée par son père Louis Chédid et illustrée par la sœur du chanteur, Émilie Chedid, réalisatrice de documentaires et de vidéoclips ,dont on peut apercevoir les visuels dans le clip dévoilé aujourd’hui. En plus d’une nouvelle tournée des zéniths (avec déjà beaucoup de dates qui affichent complet et une grosse tournée des festivals estivaux), où son statut de bête de scène n’est plus à prouver. On reste donc aux aguets.