By Guillaume Chéti

Animal Crossing : New Horizons, ces poissons / insectes disparaîtront en août

Comme à chaque mois, la vie avance dans Animal Crossing : New Horizons. Nous t’avions parlé des insectes / poissons qui disparaissaient début mai, puis début juin et enfin début juillet. Maintenant, nous allons te lister ceux qui ne seront plus là en août.

Si tu joues dans l’hémisphère nord, tu ne perdras qu’un seul insecte (l’Abeille naine) et qu’un poisson (le Tétard). C’est déjà ça…

Si tu joues dans l’hémisphère sud, bonne nouvelle : tous les poissons et insectes seront toujours disponibles durant ce mois ! Tu évites donc l’épée de Damoclès au dessus de ta tête.

Animal Crossing : New Horizons est disponible depuis le 20 mars 2020 sur Nintendo Switch.