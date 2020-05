By Guillaume Chéti

Animal Crossing : New Horizons, ces poissons / insectes disparaîtront en juin !

Comme à chaque mois, la vie évolue dans Animal Crossing : New Horizons. Nous t’avions parlé des insectes / poissons qui disparaissaient début mai et nous allons maintenant t’énumérer ceux qui ne seront plus là en juin.

Si tu joues dans l’hémisphère nord, il te faudra seulement dire au revoir au Taupe-Grillon. Au niveau des poissons, tu ne pourras plus pêcher la Loche d’étang, le Poisson-Ruban et la Truite Dorée. C’est tout.

Concernant l’hémisphère sud, c’est l’hécatombe du côté de l’océan. Ainsi, tu devras te séparer :

du Crabe Chinois ,

, du Guppy ,

, de l’ Hippocampe ,

, du Néon Bleu ,

, de l’ Omble ,

, du Poisson-Scorpion ,

, de la Raie ,

, du Saumon Masou ,

, du Scarus ,

, du Thon

et de la Truite Dorée.

Pour les insectes, le bât blesse également :

l’ Acrida Cerenea ,

, le Criquet ,

, le Criquet Pèlerin ,

, le Grillon des près ,

, la Mante Orchidée ,

, la Mante Religieuse ,

, le Monarque ,

, le Phasme ,

, la Puce

et le Mormolyce.

Animal Crossing : New Horizons est disponible depuis le 20 mars 2020 sur Nintendo Switch.