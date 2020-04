By Guillaume Chéti

Animal Crossing : New Horizons, ces insectes / poissons disparaissent début juin !

Si vous ne le saviez pas encore, le temps dans Animal Crossing : New Horizons s’adapte en fonction de la vie réelle. Il est donc logique de voir apparaître / disparaître des espèces tous les mois.

Si vous jouez dans l’hémisphère nord, vous devrez dire au revoir à la merveilleuse (mais pas moins dangereuse) Tarentule, grosse source de clochettes pour la plupart des joueurs (si vous ne vous intéressez pas aux navets). Concernant les poissons, il faudra se séparer pendant quelques mois de la Limande, du Thon et surtout du Marlin Bleu. Si vous ne les avais toujours pas obtenus, il ne vous reste que très peu de temps !

Pour l’hémisphère sud, c’est clairement une hécatombe qui va s’abattre. En effet, du côté des insectes, vous verrez disparaître le Citrin, le Grillon de midi, le Sympetrum, l’Anax Napolitain, le Cordulégastre, la Coccinelle, le Mormolyce et le Scorpion. Pour les poissons, on déplorera le départ de la Tortue Serpentine, du Silure, du Tilapia, du Poisson-Ange, du Combattant, du Poisson Arc-en-ciel, de la Murène, de la Murène Ruban-Bleu, de la Carangue Grosse-Tête et du Coryphène. Soyez rapides car il ne vous reste que deux jours pour les capturer !

Animal Crossing : New Horizons est disponible depuis le 20 mars 2020 sur Nintendo Switch.