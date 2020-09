WandaVision arrive bientôt sur Disney+

Disney+ vient de dévoiler sa bande-annonce « Coming Soon 2020 » révélant ainsi que WandaVision arriverait bien avant la fin de l’année !

Il ne reste donc que quelques semaines à patienter avant de revoir Elizabeth Olsen dans son rôle de Wanda Maximoff (alias la Sorcière rouge) et Paul Bettany dans celui de Vision.

Côté synopsis, si on choisit de ne pas croire aux intrigues dévoilées par une source non vérifiable, les informations sont encore très maigres. On sait simplement que le sitcom suivra la chronologie du MCU pour une histoire qui se déroulera après Avengers Endgame. On peut également lire sur le site Marvel que « [le couple]– composé de deux êtres super-puissants vivant leur vie idéale en banlieue résidentielle – commence à suspecter des apparences trompeuses. »

WandaVision est attendu avant fin 2020 sur Disney+.