Test WD Black P50 SSD, un disque dur externe rapide comme l’éclair ?

By Guillaume Chéti

Le WD Black P50 SSD promet d’améliorer les performances de votre console tout en te permettant de stocker tes jeux dessus. Pari réussi ?

Pour les non connaisseurs, la marque WD (Western Digital) est spécialisée dans la fabrication de matériels de stockage (disque dur externe, clé usb, etc…). Elle est également l’une des premières à proposer une série de SSD externe, permettant de booster les performances de votre console en réduisant les temps de chargement, par exemple. Ce WD Black P50 propose un débit maximal atteignable de 2 Go/s. Un score très intéressant sachant que les concurrents les plus féroces plafonnent aux alentours de 1Go/s. Le résultat est-il à la hauteur de ce qui a été annoncé ? Réponses dans ses quelques lignes.

WD Black P50, visuel classique mais efficace

Certains diront que l’aspect visuel n’est pas important et nous vous dirons le contraire. Ce WD Black P50 se veut à la fois sobre, discret et uniforme. Composé à 95% d’un noir métallique, il ne prend clairement pas de risques mais se révèle franchement sympathique à regarder. Les finitions s’avèrent justes et sa petite taille lui permet de se placer où bon vous semble.

Le relief de sa coque métallique noire ressemble, d’ailleurs, aux conteneurs de transport de marchandises. Une idée qui peut paraître à la fois étrange et originale, à vous de choisir. Concernant le poids de la bête, il se révèle particulièrement lourd. Cela peut être gênant pour le transporter avec vous, mais devient un atout en terme de stabilité : il ne glisse pas et tient bien en place.

WD Black P50, des performances défiant toutes concurrences

Outre l’aspect visuel plutôt convaincante, ce WD Black P50 nous a principalement intéressé pour ses promesses d’efficacité. Sans surprise, ce disque dur externe SSD fait bien le taff. Il assure un équilibre parfait entre la vitesse et les performances, que ce soit sur votre PC ou votre console. On ne peut qu’y adhérer !

Cependant, il est important de préciser que les performances de ce disque dur externe SSD se révèlent plus intéressantes sur un PC très bien équipé. En effet, il faut avoir une excellente carte-mère (et récente, cela va de soit) pour espérer atteindre les 2Go/s promis. Si ce n’est pas votre cas, vous risquerez d’être un chouia déçu. De très bonnes performances, oui, mais pas à n’importe quel prix…

WD Black P50, un prix qui vaut le… coût ?

Il est grand temps de parler des différents modèles proposés et de leur prix respectif. Vous aurez le choix entre un disque dur externe SSD de 500Mo, de 1To ou de 2To de stockage. La première version coûte 159,99€, la deuxième monte à 299,99€ là où le dernier modèle s’envole vers les 499,99€. Cela peut paraître excessif mais le produit en vaut clairement la peine, étant donné ses nombreuses qualités. Il ne reste plus qu’à faire votre choix…

En conclusion, le WD Black P50 assure là où on l’attendait et fera clairement des heureux.