Test Octopath Traveler 2, sur le chemin de la réussite ?

Après un premier épisode particulièrement réussi et devenu culte, Square Enix remet le couvert avec Octopath Traveler II.

Octopath Traveler est une série récente, apparue en juillet 2018 sur Switch. Le titre avait pour ambition de faire découvrir le « JRPG à l’ancienne » aux joueurs. Il reprenait les mécaniques d’antan et proposait des graphismes en pixel art. Fort d’un succès retentissant, il semblait presque qu’évident que Square Enix allait réitérer l’expérience avec un second opus. Celui-ci arrive-t-il à se démarquer de son prédécesseur tout en étant à la hauteur ? Réponse à travers ces quelques paragraphes…

Octopath Traveler II, un voyage scindé en 8

L’une des particularité du jeu est de proposer huit personnages proposant chacun leur histoire. D’entrée de jeu, tu dois choisir un personnage pour entamer ta nouvelle aventure. Tu seras frappé par l’immensité du continent, où les huit protagonistes sont éparpillés aux quatre coin du monde. Les histoires s’avèrent très différentes les unes des autres, tantôt légères, tantôt sombres. Il ne faut pas se laisser bercer par l’aspect graphique qui laisserait presque paraître un aspect enfantin : le jeu traite parfois de sujet très mature comme le meurtre ou même la prostitution.

Chaque histoire est découpée en quatre chapitres avec ses personnages secondaires, ses paysages, ses donjons et ses boss. Cette variété te donnera une sensation de voyage très agréable et le rythme du jeu s’en retrouve bonifié. Les joueurs qui ont déjà fait le premier opus vont cependant se rendre compte de l’un des défauts du jeu : sa trop grande proximité avec l’épisode précédent. Les menus, la structure de la carte, et même les classes de personnages sont quasiment les mêmes. Il y a quelques nouveautés, mais elles sont malheureusement minimes.

© Square Enix

Les premiers chapitres des héros permettent de se familiariser avec les mécaniques de gameplay mais ne sont pas une promenade de santé pour autant et restent parfois relativement riches en émotion ! Hors combat, chaque personnage a ses propres capacités permettant d’obtenir des informations ou de voler des PNJ. Une fois ce chapitre terminé, le joueur est lâché dans l’univers du titre et peut aller presque partout.

Une belle et riche aventure

A ce stade, tu découvriras qu’Octopath Traveler II ne te prend pas par la main. C’est à toi de découvrir les secrets de la carte et les quêtes annexes demandent des actions particulières qui ne sont pas explicitées. Tu vas donc devoir utiliser tes méninges pour dénicher et comprendre les nombreux indices donnés ! Dans un premier temps, il faudra rencontrer les autres personnages et tu pourras créer un petit groupe de quatre héros au maximum. Bien entendu, si tu as recruté plus de protagonistes, tu pourras changer le groupe à tout moment. Le jeu va ainsi s’étaler sur plusieurs dizaines d’heures.

Le monde a une structure divisée en deux continents et se montre bien plus grand que celui du premier opus. Le jeu offre quelques nouveautés comme la capacité de se déplacer sur l’eau grâce à une barque ou de switcher entre le jour et la nuit. Cette dernière mécanique va modifier l’emplacement des PNJ et les capacités des personnages hors combat. Les monstres que l’on rencontre sont également plus forts la nuit mais offre plus de récompenses. La formule s’en retrouve donc enrichie.

© Square Enix

L’aspect graphique est toujours aussi réussi. La HD-2D fonctionne parfaitement, et les jeux de lumière sont absolument bluffants, que ce soit le jour ou la nuit. Les paysages montrent une grande diversité et tu auras même parfois envie de t’arrêter pour observer les détails comme dans un monde ouvert. Les musiques suivent la même dynamique et s’imbriquent parfaitement avec les personnages et les environnements du jeu. La direction artistique est ainsi sublimée.

Des mécaniques de gameplay classiques…

Octopath Traveler 2 reprend complétement les mécaniques de combat du premier opus. Le tour par tour est de mise et le titre propose des mécaniques dynamiques et stratégiques. Chaque personnage a bien entendu ses propres capacités et ses propres caractéristiques que l’on peut améliorer grâce à des équipements. Ceux-ci se trouvent dans des coffres plus ou moins cachés ou dans des boutiques.

Les personnages possèdent un certain nombre de points de vie et une jauge de PT qui permet de lancer des compétences de classes variées. On retrouve des attaques physiques, magiques et des compétences permettant d’altérer les statistiques des ennemis ou des alliés. Enfin, des objets peuvent également être utilisés durant un affrontement, permettant de renverser l’issu du combat et d’éviter toute mort brutale.

© Square Enix

Ces éléments classiques sont complétés par ce qui fait la spécificité de la série. Taper sur les faiblesses des ennemis permet de diminuer un compteur. Quand celui-ci atteint zéro, l’adversaire est assommé pendant un tour. Cette mécanique permet de donner une véritable dimension stratégique au jeu. Ainsi, tu pourras étourdir un boss quand il prépare une attaque puissante afin de la stopper net. Prudence est mère de sûreté…

…sans oublier quelques nouveautés.

D’ailleurs, on ne peut pas parler du gameplay de combat sans parler des PE. A chaque tour, les personnages gagnent un PE et le joueur peut les dépenser à sa guise avant de démultiplier la puissance des attaques et des compétences. Trois PE peuvent être dépensés au maximum et il faut attendre un tour pour qu’ils puissent de nouveau s’accumuler après une dépense. Une mécanique de gameplay fort appréciable !

Bien que les amateurs du premier opus ne seront pas dépaysés, une nouvelle jauge viendra titiller leur curiosité. En effet, celle-ci se remplit au cours du combat et le héros peut changer le cours du combat s’il l’active. Par exemple, le mage va pouvoir concentrer les dégâts de son sort sur un seul ennemi alors que celui-ci doit normalement toucher tous les ennemis du combat.

© Square Enix

Autre nouveauté, les développeurs ont fait quelques efforts sur les interactions entre les personnages. Les personnages interagissent entre eux durant les combats, en se félicitant ou en s’inquiétant. Ils ont également mis en place un système d’histoires croisées entre deux protagonistes et ont amélioré leurs petites discussions. L’effort est salué mais cela reste néanmoins relativement limité par rapport à d’autres JRPG qui placent l’affinité des personnages au cœur du gameplay.

En conclusion, Octopath Traveler II propose une excellente aventure avec quelques nouveautés bienvenues.