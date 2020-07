Test Min Min dans Super Smash Bros Ultimate, un coup de punch ?

Après un Fighters Pass vol. 1, Nintendo remet le couvert avec une deuxième salve de combattants. Min-Min entre sur le ring de Super Smash Bros Ultimate !

Après l’introduction de Byleth, dernier fighter qui a pu décevoir certains fans à cause du nombre astronomique de personnages de Fire Emblem dans Super Smash Bros Ultimate, Nintendo change de tactique. Cette fois-ci, la firme japonaise nous ajoute un personnage d’une licence qui n’avait pas encore trouvé sa place dans le casting : Min Min, issue de la nouvelle série Arms. Chronique d’un combattant qui n’a clairement pas les poings liés !

Un rééquilibrage bienvenu dans Super Smash Bros Ultimate

Si tu pensais être dépaysé avec ce second Fighters Pass, tu seras franchement déçu. Disons-le clairement, la recette n’a pas changé : on obtient toujours un personnage, un stage, des esprits et des musiques en plus pour chaque set. Le prix reste dans la lignée du précédent, c’est-à-dire relativement élevé : 29,99 euros. Un costume Mii archéonique t’attend également en bonus. Notons que l’on peut toujours acheter le personnage seul pour 5,99 euros.

La sortie de Min Min est accompagnée de la mise à jour 8.0. Un rééquilibrage des personnages est réalisé et un nouveau système plutôt agréable fait son apparition. Dans celui-ci, nous pouvons désormais combattre de nouveau les esprits déjà obtenus directement depuis l’écran de collection. Un système de points s’ajoute pour juger notre efficacité à éliminer chaque esprit. Il ne casse clairement pas 3 pattes à un canard mais cela reste un ajout sympathique pour les fans les plus hardcores.

Des ajouts convaincants dans Super Smash Bros Ultimate

En plus du contenu additionnel cité plus haut, ce Fighters Pass apporte également quelques petites nouveautés. Tout d’abord, Le nouveau stage, nommé sobrement «Stade Spring», s’avère relativement classique. Nous y trouvons une grande plateforme centrale et une petite au-dessus. Celui-ci possède cependant 2 particularités : certaines parties du niveau permettent de réaliser un grand saut, engendrant des dommages aux adversaires sur ta trajectoire et des arches qui font rebondir les personnages qui sont éjectés depuis le bas. Les stratégies vont pulluler et nous en sommes ravis.

Par ailleurs, les nouvelles musiques sont au nombre de 18, dont 2 remix, toutes issues naturellement de la série Arms. Elles se révèlent plaisantes à écouter. Enfin, un tableau inédit des esprits a été ajouté, parfait pour les collectionneurs acharnés de ces petits êtres. Les ajouts autour du personnage restent donc dans la lignée des sets du premier fighter pass : aucune surprise à ce niveau. N’oublions pas que Min Min possède son propre chemin en mode classique.

Super Smash Bros Ultimate, un combattant satisfaisant

Passons maintenant au cœur du sujet principal de ce test : Min Min. Le personnage se révèle du type longue portée grâce à ses bras montés sur ressort. La partie la plus intéressante de son gameplay se concentre sur la possibilité de pouvoir bouger tout en contrôlant ses deux bras avec les boutons A et B, que ce soit au sol ou en l’air. De plus, tu peux changer même l’arme du bras droit parmi trois choix disponibles (le Ramram, l’Electrochoc ou le Dragon). Min Min possède également une attaque de saisie éloignée qui permet de sauter en renvoyant les attaques ou de s’accrocher au bord du terrain (à la manière de Link et son grappin).

On notera avec plaisir la volonté des développeurs de toujours proposer des personnages au gameplay unique et intéressant et c’est le cas avec ce premier DLC. Le personnage est agréable à prendre en main (ou en poing !) et possède de gros avantages (attaques puissantes et éloignées) mais aussi de gros défauts (faibles attaques aériennes et difficultés en combat rapproché). Bref, un combattant équilibré qui demandera quelques heures avant d’être maîtrisé !

Au final, ce premier set se révèle clairement dans la lignée des précédents et plaira aux fans de Super Smash Bros Ultimate.