Test Fire Emblem Warriors : Three Hopes, un musô classique mais efficace

Fire Emblem Warriors : Three Hopes surfe sur la vague du « Musô » et propose une expérience intéressante… à défaut d’être originale.

Depuis plusieurs années, les jeux nommés « Warriors » ont le vent en poupe et ne cessent de proliférer. L’an dernier, le studio Koei Tecmo s’est attelé à la licence Zelda avec Hyrule Warriors : l’ère du fléau et le résultat était plutôt convaincant. Cette fois-ci, les développeurs se sont attaqués de nouveau à une autre licence phare de Nintendo : Fire Emblem. Ainsi, Fire Emblem Warriors : Three Hopes emprunte le même chemin en se focalisant sur le dernier épisode de la saga. La formule utilisée est-elle toujours aussi succulente ? Réponse dans ces quelques paragraphes.

Fire Emblem Warriors, une histoire à triple tranchant !

A l’instar d’Hyrule Warriors : l’ère du fléau, Fire Emblem Warriors : Three Hopes reprend les grandes lignes de l’histoire de Three Houses. Il est donc conseillé d’avoir fait et fini ce dernier pour davantage apprécier les retrouvailles avec les nombreux protagonistes de l’univers. Tu retrouveras donc Edelgard, Dimitri et Claude, chefs de leur faction, mais également Byleth, protagoniste principal de Three Houses, que tu ne contrôleras pas ici. D’ailleurs, tu risques d’être surpris de son rôle dans l’histoire…

Dans Fire Emblem Warriors, tu incarnes un mercenaire (masculin ou féminin, selon tes préférences) du nom de Shez qui rejoint l’académie des officiers du monastère de Garreg Mach, en tant qu’élève. Tout comme dans l’opus original, tu dois faire un choix entre les trois maisons (Aigles de jais, Lions de saphir et Cerfs d’or). Le titre possède donc trois scénarios distincts (pour chaque maison) ce qui t’amènera, à chaque fois, vers des batailles différentes et d’autres personnages à incarner. Cela annonce une durée de vie colossale… si tu n’es pas allergique à la répétitivité du gameplay.

© Koei Tecmo

Graphiquement parlant, cet épisode ne déroge pas à la règle et propose des environnements ternes, redondants et pixelisés. Un choix « compréhensible » dans le sens où les développeurs ont dû faire des concessions en fonction de la puissance de la Switch. Cela reste quand même joli dans l’ensemble mais on ne s’empêche pas de grimacer devant certaines textures bien baveuses. A cela s’ajoute un framerate au ras-des-pâquerettes…

Au niveau de la bande sonore, on apprécie grandement le retour des musiques phares de Fire Emblem : Three Houses qui ont été remixées pour l’occasion. Il est vrai que l’on pourrait reprocher cette approche mais les remixes se veulent plus dynamiques pour être en parfaite harmonie avec ce qu’il se passe à l’écran. Qui dit bataille, dit musique qui bouge !

Un gameplay à la bis repetita ?

Sans casser trois pattes à un canard, le gameplay de cet épisode se veut plaisant, manette en main. Tu contrôles plusieurs personnages lors d’une bataille et tu peux switcher entre eux pour te sortir de n’importe quelle situation périlleuse. Chaque personnage possède ses propres atouts et compétences et il faut que tu réfléchisses en amont pour débuter chaque affrontement de la meilleure des façons. Rien de bien original de ce côté mais ça fait le taf’. Cependant, on regrette que la caméra fasse des siennes dans les moments les plus critiques…

Bien que Fire Emblem Warriors : Three Hopes soit un jeu tourné vers l’action (type « Musô »), il n’oublie pas ses aspects dits RPG… pour le meilleur et pour le pire. En effet, il se montre assez bavard de manière générale. Cela permet de raconter efficacement les conflits militaires opposant les nations du continent et permet de gérer tout un tas d’éléments concernant notre armée. Tu as donc la possibilité de faire tes propres choix et d’améliorer ton affinité avec certains membres de ton équipe, comme dans l’opus original.

© Koei Tecmo

Outre les batailles, le titre te permet de gérer le « camp » où tu peux t’essayer à différentes activités. En effet, il est possible d’utiliser de l’énergie et du temps pour entraîner ses coéquipiers et passer du temps avec eux, renforçant leurs liens d’amitié. Des ressources peuvent être collectées et échangées pour améliorer les personnages, les équipements et les bâtiments. Le camp permet également de gérer tous les personnages disponibles, sachant qu’ils possèdent tous une classe qui définit leur style de combat et les armes qu’ils utilisent. Toutes ces mécaniques offrent une pléthore de possibilités et sont nécessaires à la bonne préparation de tes futures batailles.

Pour terminer, il est important de préciser que le studio Koei Tecmo a su adapter les spécificités de Fire Emblem : Three Houses et les intégrer efficacement dans la formule du Musô. Fire Emblem Warriors : Three Hopes respecte les mécaniques de la série mais manque de certaines finitions techniques pour véritablement briller. Cela n’en reste pas moins une très bonne expérience vidéoludique si tu es friand de ce type de jeu.

En conclusion, Fire Emblem Warriors : Three Hopes ne se veut pas original mais a le mérite de proposer une aventure pertinente et jouissive !