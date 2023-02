Test Fire Emblem Engage, un gage de qualité ?

Après un Fire Emblem « Three Houses » très réussi et à gros succès, Nintendo nous propose un deuxième épisode exclusif sur Switch.

Depuis le début des années 2000, la série Fire Emblem a progressivement convaincu les joueurs occidentaux. Au départ réservée à un public de niche, la licence s’est élargie pour plaire à un plus grand nombre, développant par la même occasion le genre tactical RPG dans nos contrées. La Switch, forte de son succès, accueille donc tout naturellement Fire Emblem Engage qui propose une expérience bien différente de l’épisode précédent. S’est-il engagé sur la voie de la réussite ? Réponse à travers ces quelques lignes…

Fire Emblem Engage, un épisode plus classique…

Le jeu met en scène un énième avatar qui se révèle être un dragon divin se réveillant après un millénaire en sommeil. Un repos nécessaire et indispensable pour recouvrer ses forces, à la suite d’un combat contre le dragon déchu appelé Sombron. Malheureusement, ce dernier est de retour et n’a qu’un objectif en tête : se venger, comme tout bon méchant de la licence. Sans surprise, l’histoire est ainsi très manichéenne et prévisible mais reste agréable à suivre, ponctuée de quelques surprises bienvenues.

Dans Fire Emblem Three Houses, Intelligent Systems nous proposait un parcours ponctué de choix qui changeaient radicalement le déroulement de l’histoire et, par ricochet, les personnages rencontrées. Ici, l’expérience est beaucoup plus linéaire et ne propose pas une rejouabilité extraordinaire, hormis la possibilité de modifier la difficulté. On retrouve également le mode classique propre à la série : si un personnage meurt, il le restera pour toute la partie ! Les fans de la série et les néophytes souhaitant découvrir la saga y trouveront leur compte.

© Nintendo

Bien que cet épisode ne nous dépayse pas complètement, nous retrouvons tout ce qui fait le sel de la série à savoir les personnages à recruter ou encore les soutiens à développer durant les divers affrontements. D’ailleurs, ceux-ci utilisent toujours le système du tour par tour où tu dois gérer les combattants sur un champ de bataille quadrillé et les déplacer un à un. On garde une équipe qui gagne…

… Mais pas décevant pour autant grâce à la richesse de son gameplay !

Bien que Fire Emblem Engage ne brille clairement pas par son scénario, cet épisode se révèle le plus abouti de la série au niveau des combats. Les animations s’avèrent fluides et très réussies, les chorégraphies sont variées et propres à chaque personnage. Les options d’accessibilité sont de retour comme la possibilité de remonter le temps ou d’accélérer les combats. On regrette peut-être le manque de prise de risques qui aurait pu apporter un vent de fraîcheur bienvenu.

Le système « triangulaire » des affinités des armes (épée, hache et lance) est évidemment de retour mais a été radicalement modifié. En effet, en cas d’avantage tactique, il est désormais possible de désarçonner l’adversaire pour l’empêcher de contre-attaquer pour le tour en cours. Une mécanique originale qui élargit les possibilités de stratégies et peut même vous sauver d’une mort certaine.

© Nintendo

La particularité majeure de cet épisode est la gestion des emblèmes. Ces derniers permettent d’invoquer les esprits des anciens héros de la série. Bien que cela rentre dans la catégorie « fan-service », cette mécanique procure aux personnages des avantages considérables en combat comme de nouvelles techniques ou des statistiques améliorées.

Comme l’épisode précédent, le jeu se découpe en chapitres et, entre chaque bataille, le joueur peut se balader librement dans Somniel, sorte de caserne où de multiples activités sont possibles. Bien qu’originale pour la série, cette possibilité brisait malheureusement le rythme de l’épisode précédent à cause de sa lourdeur. Ici, bien que certaines activités soient franchement dispensables (coucou le martèlement du bouton A pour se muscler…), l’ensemble se fait de manière plus fluide.

En conclusion, Fire Emblem Engage ne révolutionne pas le genre mais propose une aventure épique et maîtrisée de bout en bout.