Test Dragon Quest XI S – Edition Ultime, chef d’œuvre sublimé !

Dragon Quest XI S revient sur les devants de la scène dans une version ultime, comprenant de nombreux ajouts. Vaut-elle le coup ?

Disponible depuis 2018 sur PS4 et Xbox One en Occident, Dragon Quest XI : Les combattants de la Destinée avait su toucher les fans de la licence en plein cœur. Ce 11ème épisode réussissait quasiment dans tous les domaines, même si l’on pouvait reprocher le manque de prise de risques de la part des développeurs. Un an plus tard, une édition ultime sortait exclusivement sur Switch. Cette année, c’est au tour du PC, de la PS4 / PS5 et de la Xbox One / Xbox Series d’avoir accès à cette édition. Que ce soit pour les anciens ou les nouveaux gamers, celle-ci vaut-elle le coup de (re)passer à la caisse ? Réponse dans ces quelques lignes.

Dragon Quest XI S, une incroyable épopée

Avant de parler des différents ajouts de la version ultime, retour sur les qualités de ce onzième volet. Ainsi, dans celui-ci, tu incarnais un héros qui devait sauver le monde en compagnie de différents personnages hauts en couleur. Le speech ne cassait pas trois pattes à un canard mais les nombreux plots twists s’avéraient efficaces et très étonnants.

Au niveau du gameplay, les combats contre les ennemis se faisaient (et se font toujours, d’ailleurs) à l’ancienne, au tour par tour. Bien que ce système pouvait et peut paraître lent, il permettait de se concentrer sur les différentes stratégies à adopter. La difficulté était également croissante et pouvait être ajustée (et surtout augmentée) pour les plus téméraires.

En terme de durée de vie, cet épisode de base promettait déjà une bonne cinquantaine d’heures de jeu en ligne droite. Ce temps était doublé avec la pléthore de quêtes annexes à faire et le post-game très conséquent, voire triplé si tu voulais absolument obtenir tous les trophées du titre. Bref, tous les ingrédients étaient présents pour en faire un must-have à sa sortie.

Des améliorations exemplaires et intéressantes

Dès à présent, parlons des ajouts de cette version ultime de Dragon Quest XI S. Tout d’abord, des améliorations ont été apportées sur les graphismes. C’est plus joli, moins flou et les couleurs s’avèrent toujours aussi chatoyantes. Du côté de la bande sonore, c’est un réel plaisir de pouvoir choisir entre les musiques originales ou orchestrales. De même, il est désormais possible de choisir entre les voix anglaises et japonaises. Une option qui peut paraître mineure mais qui fait toute la différence.

D’autres parts, des pans entiers d’histoire ont été rajoutés, notamment dans le end-game. Ceux-ci te permettent d’incarner d’autres personnages de l’équipe, et brillent par leur capacité d’éclaircissement sur les relations entre eux. Tu auras aussi l’occasion d’effectuer les quêtes des Chronomis, où tu seras plongé dans certaines phases d’anciens volets de la licence. De nouveaux contenus aussi utiles qu’intéressants à réaliser !

Retour aux sources

En dehors de ces ajouts bienvenus s’en dégage un qui refaçonne complètement cet épisode : la refonte totale du titre en 2D. En effet, il te suffit d’aller dans l’une des églises du titre pour passer du mode 3D à la 2D. Cela ravira les fans de la première heure qui ont connu les fondations de la saga. Si l’aventure reste la même, elle gagne les qualités des Dragon Quest à l’ancienne, très épuré en terme d’ergonomie des menus et avec des combats aléatoires.

Cette nouvelle façon de jouer peut être considérée comme une aventure inédite à part entière. Même si l’intrigue principale s’avère identique, notre perception change et nous avons l’impression de vivre une seconde fois l’histoire. La gestion des distances, évidemment plus sommaire, fait aussi que l’aventure nous paraît plus courte, mais n’entache en rien le plaisir d’y jouer. C’est donc un véritable coup de maître de la part des développeurs !

Pour conclure, Dragon Quest XI S – Edition Ultime ne pouvait clairement pas faire mieux pour briller !