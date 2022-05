Stranger Things, Ray Liotta, State of Play… notre recap’ de la semaine

Salut à toi lecteur invétéré ! Cette semaine a été plus douce, plus calme… mais seulement au niveau de la température. Entre décès (oui, encore…), nouvelles séries et saisons (qui a dit Stranger Things ?), annonces et nouveautés, tu n’auras pas de quoi chômer !

Côté ciné,

Les mauvaises nouvelles ne viennent jamais seules… Après la tragique disparition du musicien Vangelis la semaine dernière, c’est au tour de Ray Liotta , alors âgé de 67 ans, de nous quitter. Il était en tournage en République Dominicaine pour ce qui devait être son prochain film, à savoir Dangerous Water . Malheureusement, il est parti se coucher dans sa chambre d’hôtel sans jamais se réveiller…

© Wikipédia

Côté séries,

Ce début de semaine a été initié par la sortie de la série française « Le flambeau « , menée par Jonathan Cohen (alias Maaaaaarc !). En effet, les trois premiers épisodes sont disponible sur My Canal depuis le 23 mai 2022. Si tu ne sais pas encore ce qu’en pensent tes rédacteurs préférés, tu peux lire notre critique pour te donne envie !

© Netflix

Côté musique,

En parlant de Stranger Things , tu as la possibilité d’écouter la bande sonore de la saison 4 sur Spotify. Les créateurs de la série Matt et Ross Duffer ont puisé dans le top 50 des années 80 pour concocter une bande originale nostalgique, à l’image de la série. Nous te laissons le plaisir de (re)découvrir ces classiques musicaux !

© Brut

Côté jeux vidéo,

Le prochain State of Play est daté ! Il sera diffusé le jeudi 2 juin à 23h59 pour 30 minutes d’annonces et de nouveautés dans l’univers PlayStation. Au programme : des révélations palpitantes, des aperçus de plusieurs jeux en cours de développement pour le PlayStation VR2 et d’autres surprises.

La situation en Chine ne s’améliore guère mais la mise à jour 2.7 débarque la semaine prochaine sur Genshin Impact ! Deux nouveaux personnages jouables font leurs débuts dans la bannière des vœux de cette nouvelle version : Yelan lors de la première phase, et Kuki Shinobu dans le cadre de la deuxième phase, Baroud d’Oni.

© PlayStation

Côté lecture,

Trois ans sans festival c’est long ! Heureusement, le festival BD de Puteaux permet à nouveau de nous réunir autour de la bulle ! La ville a concocté une édition inédite qui célèbre toutes les facettes de la BD avec la famille la plus déjantée de la pop culture, Les Simpson et le coup de crayon inimitable de leur dessinateur, Bill Morisson . Elle se déroule ce samedi 28 mai et ce dimanche 29 mai 2022.

© Bill Morisson

Côté spectacles,

Oh-La-La Oui Oui , qu’est-ce que c’est ? C’est la rencontre originale d’un trio de jazz et de deux chanteurs lyriques. Un music-hall de poche entre opéra et cartoon où l’amour et le plaisir se chantent au rythme des années folles. Des chansons phares et des curiosités mises en scène et chorégraphiées par un trio swing et un duo vocal lyrique.

