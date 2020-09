Stay In The Pit: inauguration au Hellfest Corner

Le festival du Hellfest représente l’un des plus grands rassemblements mondiaux de fans de metal. A cette occasion, des milliers d’entre eux se réunissent trois jours par an au mois de juin, dans la commune de Clisson. Mais « Que faire pendant les 362 autres jours de l’année, à part attendre ? », se languissent-ils ! Pour répondre à cette problématique, une poignée de ces fidèles ont retroussé leurs manches et créé le bar du Hellfest Corner à Paris.

Rediffusion des concerts, décor stylisé conçu par des artistes… Le lieu semblait tout désigné pour accueillir l’inauguration de l’association Stay In The Pit. Fondée en aout 2020, celle-ci a pour vocation d’organiser et de promouvoir les événements et concerts liés à cet univers si particulier. L’objectif de sa soirée d’inauguration consiste donc à « discuter de vos attentes en tant qu’acteur de la scène métal française ». Au programme : activités de tatouage, Barber ou encore tombola. La fête aura lieu le 1er octobre prochain au Hellfest Corner. L’entrée se fera uniquement sur invitation, pour en obtenir une, RDV ici : https://www.hellfestcorner.com/events/stay-in-the-pit