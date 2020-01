La série Clarice sera la suite du Silence des Agneaux

Alors que la saison 4 de Hannibal ne verra probablement jamais le jour, c’est l’amie du Cannibale qui a de la chance puisque Clarice Starling aura droit à sa propre série.

C’est Variety qui rapporte l’information selon laquelle CBS développerait un show qui ferait suite au film le Silence des Agneaux de 1991. Alex Kurtzman et Jenny Lumet seraient à l’écriture et showrunners de cette focalisation sur la jeune inspectrice du FBI en 1993, à l’aube de ses trente ans, mais on ne sait pas qui incarnera la jeune Starling après Jodie Foster et Julianne Moore. Si le Dr Lecter ne devrait pas apparaître, c’est marquée par son expérience avec le psychiatre que l’héroïne replonge dans des affaires sordides de meurtriers et de prédateurs sexuels tout en navigant dans les hautes sphères politiques de Washington DC.

Clarice n’a pas de date de diffusion ni de tournage.