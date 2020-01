Une rare « Nintendo Playstation » bientôt aux enchères !

Une « Nintendo Playstation » ? Impossible ! Et bien non ! Un partenariat (1990-1992) entre les deux éditeurs a bien failli avoir lieu. La « Nintendo Playstation » ou SNES-CD (Super Nintendo CD-ROM Adapter), est donc un prototype conçu lorsque Nintendo et Sony envisageaient de travailler ensemble.

Cette histoire remonte à l’aube des années 2000, aux tendres années où le CD-ROM faisait son entrée dans nos humbles demeures. On vous en avait déà un peu parlé avec la vidéo sur les 5 fois où Sony a copié Nintendo.

Nintendo et Sony avaient alors envisagé de donner naissance à une console innovante, une sorte de Super NES CD-ROM. Équipé d’un lecteur de disques qui remplaçait le lecteur de cartouches, le projet est arrivé à l’état de prototype. Il eu même son petit nom, la « Play Station », lors du Consumer Electronics Show de l’été 1991.

Cependant, un désaccord sur les droits de licence des jeux, entraîne Nintendo à passer un accord avec Philips, le rival de Sony, pour produire le SNES-CD. Elle ne verra jamais le jour.

Sony se lance alors dans son propre projet, ce qui aboutira à la PlayStation, 6 ans plus tard. Elle devient une importante concurrente de la console de Nintendo de l’époque, la Nintendo 64.

Aucun chiffre officiel n’a été révélé quant au nombre de prototypes créés par les deux entreprises. L’exemplaire du collectionneur Terry Diebold est le seul connu.

Terry Diebold that we have invited several years ago at @MagicMonaco just informed me that he wants to sell his Nintendo PlayStation official prototype. I am very curious to know about the final price for this !

