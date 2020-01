Preview Puzzle Forge Dungeon, ça chauffe tes méninges !

On plaint parfois les développeurs. Celui de Thusday Quest à du subir notre looong examen minutieux de son jeu Puzzle Forge Dungeon. C’est pas notre faute aussi si on s’est trouvé captivé !

©Thusday Quest

Le donjon qui te remue les méninges

Ce petit studio parisien de 7 ans, adepte des jeux mobiles, nous a présenté son premier jeu PC en pré-alpha. Puzzle Forge Dungeon mêle puzzle et rogue-like. Explorant un donjon, tu dois y forger tes armes sur place, afin d’attaquer les créatures gardant les coffres de récompenses.

Tu commences en choisissant l’un des 4 personnages disponibles, possédant chacun des capacités spéciales. Chaque niveau de donjon, généré de manière procédurale, abrite plusieurs salles à parcourir les unes après les autres. Chaque salle donnera lieu à un combat, à la découverte d’un coffre ou à la présence d’un forgeron. Celles des combats sont constituées d’un ennemi choisi aléatoirement, d’un coffre qu’il protège, et nous séparant, d’un plateau de craft.

©Thusday Quest

C’est là que ça se corse !

Notre inventaire contient des objets, moules de parties d’armes, minerais de construction, ou bonus. Trois minerais posés près d’un moule permet de le remplir. Trois moules posés côte à côte permettent de construire une arme. Pour améliorer un minerai, il suffit de fusionner les pièces similaires mineures entre elle.

Plus l’arme est forgée de bons minerais, plus elle inflige de dégâts. Dix types différents d’armes sont proposés (shuriken, épées, haches, bouclier…), et leurs variantes (Bouclilame…). Le minerai peut être enchanté afin de forger des armes encore plus efficaces.

Le côté puzzle game s’exprime ici. L’arme doit être construite en face de l’ennemi qu’elle attaquera. Le plateau possède un nombre limité de cases ET les fusions se font sur le dernier objet posé. Chaque case chauffe lors de la forge d’armes et peut donc se briser après avoir été utilisée trois fois. Le nombre de cases disponibles (d’où la présence de cristaux de refroidissement) s’en trouve alors réduit. Dans ce cas-là, ça devient vraiment galère pour combattre.

©Thusday Quest

Tu suis toujours ?

Tu as aussi deux points d’action. Une fois épuisés, les armes forgées et vos attaques faites, le tour passe à l’ennemi. Une arme ne peut servir qu’une fois. La nourriture soigne et peut être cuite sur une case en fusion afin d’être encore plus efficace. Chaque victoire permet de gagner des objets (pierres d’évolution) qui permettront d’améliorer les armes et tes compétences.

Elles seront nécessaires pour affronter les boss et composer avec la difficulté qui augmente progressivement.

Exigent, mais vraiment addictif !

Dix niveaux existent pour le moment. On trouve plusieurs types de salles et différents biomes qui permettent de varier les environnements (biome poison, glace, chaleur…). À la vingtaine d’ennemis différents, s’ajoutent 5 boss de types différents. Et plus ou moins compliqués à vaincre.

Si Puzzle forge Dungeon peut sembler simple au début, la difficulté croît rapidement et il faut sans cesse être prêt en raison du caractère aléatoire des monstres rencontrés.

L’assemblage des pièces de minerai demande de changer nos habitudes de réflexion, faisant parfois fumer notre cervelle. C’est d’ailleurs ce dernier que l’on maudit le plus et non pas les bugs de la bêta.

Au final, on attend avec impatience de parcourir de nouveau les couloirs pavés de Puzzle forge Dungeon ! Vivement la sortie, qui devrait arriver plus tard cette année !