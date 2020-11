Predator : un nouveau film au concept accrocheur en préparation

By Charley

S’il saigne c’est qu’on peut le tuer ! Le Predator va avoir droit à un 5e film produit par la Fox/Disney ! Grâce à Deadline, nous apprenons par ailleurs que le projet, en gestation depuis 4 ans sous le titre « Skulls », sera réalisé par Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) ! Un jeune réalisateur talentueux qui a nous a aussi fourni l’excellent épisode Playtest de Black Mirror, ainsi que le pilote de la non moins subversive The Boys.

Après un film culte par John McTiernan, la franchise aura eu du mal à tenir la cadence. Un Predator 2 intéressant mais moins abouti, un Predators prometteur mais complètement fainéant et enfin le récent The Predator de Shane Black, un film malade saboté par les producteurs qui lorgnait plutôt du côté de l’Agence Tous Risques.

Ce 5e film néanmoins aurait une approche complètement différente : il se déroulerait dans le passé ! En effet, le réalisateur et son scénariste Patrick Aison bossaient sur un survival au setting amérindien : de là à faire un rapprochement il n’y a qu’un pas ! Un fantasme de cinéphile, qui selon les dernières infos, aura pour une histoire celle d’une femme Comanche bravant les dogmes de sa tribu pour devenir une guerrière. Malheureusement, c’est à ce moment qu’une menace hors du commun débarquera avec un sanglant dessein…

L’idée de voir un Predator trucider de l’Amérindien dans un survival exotique à clairement de quoi exciter le nerd en nous (chose explorée en comics) ! Si par le passé certains petits films comme Pathfinder ou Outlander ont voulu créer un affrontement sous forme de choc de culture emprunt de SF, c’est une véritable aubaine pour la franchise que de partir sur un tel pitch. L’occasion donc de retrouver des environnements naturels et forestiers à la Apocalypto ! En tout cas, on espère retrouver la fameuse tête de porte-bonheur dans un film ambitieux et réussi.

Predator 5 n’a pour le moment aucune date de sortie