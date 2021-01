PlayStation Plus : les jeux gratuits de février 2021 !

En février, les abonnés au PlayStation Plus pourront découvrir Destruction AllStars, le nouveau jeu de Lucid Games, disponible du 2 février jusqu’au 5 avril ; Control : Ultimate Edition sur PS4 et PS5 ainsi que Concrete Genie du 2 février au 1er mars.

Destruction AllStars :

Maîtrisez l’art du combat à bord de bolides, avec le bon timing, la bonne tactique et les bonnes compétences, pour infliger des dégâts massifs, détruire et dévaster vos adversaires dans des arènes tout autour du monde. Préparez-vous à une action effrénée dans des niveaux intenses, imprévisibles et explosifs, et combattez pour le titre de champion de la destruction.

Control : Ultimate Edition :

Une présence maléfique a envahi le Bureau Fédéral de Contrôle… Vous seul pouvez l’arrêter. Prenez possession du monde mystérieux qui vous entoure pour vaincre cet ennemi implacable. Le confinement a été brisé, l’humanité est en danger. Reprendrez-vous le contrôle ?

Concrete Genie :

Lorsqu’il trouve un pinceau magique capable de donner vie à ses créations, Ash embarque pour une aventure épique afin de sauver sa ville des ténèbres. Laissez votre imagination inonder les ruelles et les toits de Denska et ramenez la ville à la vie.

Destruction AllStars, Control : Ultimate Editionet Concrete Genie seront disponibles du 2 février au 1er mars 2021 sur le PlayStation Plus.