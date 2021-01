PlayStation Plus : les jeux gratuits de janvier 2021 !

Pour commencer la nouvelle année avec le plein de jeux, le PlayStation Plus accueille Greedfall, l’édition de base de Shadow of the Tomb Raider ainsi que Maneater qui sera disponible uniquement sur PS5.

Greedfall :

Forge le destin de ce nouveau monde, en batissant des alliances ou en trahissant compagnons et factions entières. Par la diplomatie, la ruse ou la force, influence l’histoire d’un monde vivant en constante évolution… et façonne ta légende.

Shadow of the Tomb Raider :

Dans Shadow of the Tomb Raider, Lara va devoir surmonter les dangers de la jungle, explorer de terrifiants tombeaux et s’accrocher pour survivre. En jouant contre la montre pour sauver le monde d’une apocalypse maya, Lara sera vouée à devenir la plus célèbre des pilleuses de tombeaux.

Maneater :

Découvre la puissance ultime en incarnant le plus grand prédateur des mers, un requin terrifiant ! Maneater est un RPG (RequinPG) d’action à un joueur, en monde ouvert, dans lequel tu es le requin. Tu commences en incarnant un bébé requin et tu devras survivre dans un monde implacable, tout en essayant d’accéder au sommet de la chaîne alimentaire à grands coups de dents.

Greedfall, Shadow of the Tomb Raider et Maneater seront disponibles sur le PlayStation Plus du 5 janvier au 1er février 2021.