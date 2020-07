PlayStation Plus : les jeux d’août 2020 !

Pour août, nous retrouverons au programme du PlayStation Plus ce mois-ci Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered de chez Activision, et Fall Guys: Ultimate Knockout édité par Devolver Digital.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Dès mardi 28 juillet et jusqu’au lundi 31 août, retrouves la campagne solo exceptionnelle du hit de 2009, Call of Duty: Modern Warfare 2, entièrement remasterisée pour toute une nouvelle génération de joueurs.

Faisant suite aux événements dramatiques de Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2 Campagne remasterisée vous plonge dans une aventure dans laquelle tu devras affronter une nouvelle menace déterminée à faire s’effondrer le monde.

La campagne solo a été entièrement remastérisée avec de nouveaux rendus physiques, textures, animations, l’éclairage HDR et bien plus. Redécouvre des missions classiques comme Cliffhanger, The Gulag et Whiskey Hotel et retrouvez une fois de plus Soap, Price, Ghost et le reste de la Task Force 141 dans un combat à travers le globe pour restaurer l’ordre mondial. Pack Ghost Underwater Demo Team Classique non inclus.

Week-end multijoueur gratuit : un autre week-end multijoueur en ligne sera gratuit le mois prochain sur PS4, du samedi 8 août 0h01 au dimanche 9 août 23h59, heure locale.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Survis à une série de défis hilarants jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un survivant. Ce jeu en multijoueur en ligne, disponible du mardi 4 août au lundi 31 août, met ton courage à rude épreuve dans les défis chacun pour soi ou co-op où seule l’équipe gagnante passe à la manche suivante.

Trouve ton chemin à travers des obstacles à la physique délirante, détruis des portes, joue les équilibristes sur des balançoires à bascule gigantesques ou escalade le plus vite possible des montagnes remplies de pièges. Donne une touche de style à ton Fall Guy en le personnalisant avec des vêtements ananas classieux ou des peaux de bêtes préhistoriques.

Ces jeux seront disponibles pour tous les abonnés au PlayStation Plus – Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered dès le 28 juillet jusqu’au lundi 31 août. Fall Guys: Ultimate Knockout du 4 août au 31 août 2020.