PlayStation Plus juillet 2020 : BA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20ème Anniversaire et Erica

Que le temps passe vite : le PlayStation Plus a 10 ans ! Pour fêter ça, du sport, de l’aventure et un thriller palpitant viennent s’ajouter au PlayStation Plus pour ce mois de juillet.

Le premier jeu te permettra de prendre le contrôle d’une équipe de basket chez 2K, NBA 2K20. Pour l’accompagner, direction le froid sibérien à la recherche de trésors perdues avec Rise of the Tomb Raider: 20ème Anniversaire de Square Enix. Enfin, tu pourras résoudre une enquête dans le thriller en full motion video, Erica.

NBA 2K20

2K continue de redéfinir les limites des jeux de sport avec NBA 2K20, son gameplay, ses graphismes, ses modes de jeu, un contrôle des joueurs et des options de personnalisation révolutionnaires. De plus, grâce à son monde ouvert immersif, NBA 2K20 est une plateforme où se rassemblent les amoureux du ballon, réels comme virtuels, afin de créer la culture du basket de demain.

Rise of the Tomb Raider: 20ème Anniversaire

Dans Rise of the Tomb Raider, Lara Croft embarque pour sa première expédition de ‘Tomb Raider’ dans les régions hostiles de la Sibérie.

Rise of the Tomb Raider : 20e anniversaire est amélioré pour PS4 Pro avec 3 modes pour personnaliser l’expérience : résolution 4K pour une fidélité d’image incomparable, fréquence d’images élevée pour un jeu encore plus fluide, ou visuels améliorés pour des graphismes ultra réalistes.

Erica

Immerge-toi dans un thriller interactif en direct qui te place au cœur du mystère.

Fouillez dans le passé d’Erica et reconstituez l’effroyable vérité derrière la mort de son père.

Affrontez les répercussions de vos actions alors que vous influencez la manière dont l’histoire se déroule et que vous arrivez à l’une des multiples fins.

et que vous arrivez à l’une des multiples fins. Plongez dans le monde en interagissant avec des indices à l’aide de ta Dualshock 4 ou de l’application Erica pour iOS et Android*.



Ces jeux sont disponibles pour tous les abonnés au PlayStation Plus du 7 juillet au 3 août 2020.