David Cronenberg, Jean Dujardin, Pink Floyd ... notre récap' de la semaine !

Salut à toi, lecteur invétéré ! En ces temps d’élections et d’un second tour avec des airs de déjà-vu, on fait le tour de l’actualité culturelle de la semaine, entre le retour de Jean Dujardin en série, de David Lynch au Festival de Cannes, de Pink Floyd et de Rihanna…

Côté cinéma

David Cronenberg fera son grand retour au prochain Festival de Cannes. Les Crimes du Futur, un retour à la body-horror, porté par le fidèle Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kirsten Stewart sera en compétition officielle. Autres grands retours attendus à la Croisette, qui dévoile une sélection plus qu’alléchante : ceux de George Miller et de Michel Hazanivicius, dont le Z comme Z fera l’ouverture.

Michel Bouquet s'en est allé. Immense acteur de théâtre, vers lequel l'acteur s'est réfugié car trop souvent enfermé dans des rôles de bourgeois étriqué chez Claude Chabrol, on se souviendra de lui à jamais comme l'un de ceux-là dans le très touchant Le Jouet de Francis Veber et en bouleversant François Mitterrand dans Le Promeneur du Champ de Mars de Robert Guédiguian.

© ARTE, Agat Films

Côté séries

Jean Dujardin et Nicolas Bedos se retrouvent pour une seconde collaboration après le raté OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire pour une série sur Amazon Prime Video. Les deux compères seront derrière Alphonse, d’après une idée originale du duo, produite par Alain Goldman et derrière un décor parisien autour d’un séducteur haut en couleurs, qui réunira également Pierre Arditi (qui incarnera la père de Jean Dujardin), Charlotte Gainsbourg et Nicole Garcia. Rendez-vous en novembre 2023.

Le suite du second volet de Black Panther, Wakanda Forever, se fera en série. Iron Heart, avec Ryan Coogler en producteur exécutif, introduira Riri Williams, campée par Domici Thorne, jeune héritière du costume d'Iron Man, adolescente brillante ayant confectionné sa propre armure.

© Amazon Prime Video

Côté musique

Pink Floyd a fait son grand retour. Vingt-huit années sans chanson originale, voici le groupe mené par David Gilmour et Nick Mason dévoilant Hey, Hey, Rise Up ! où l’on reconnaît instantanément la signature du groupe derrière la voix du chanteur ukrainien Andriy Khlyvnyuk. Les fonds de ce titre seront intégralement reversés au fonds d’aide humanitaire lancé en urgence par l’ONU.

Rihanna devrait faire également son come-back. Actuellement enceinte, la chanteuse et cheffe d'entreprise qui n'a pas publié de titre depuis 2016 a dévoilé travailler sur de nouvelles chansons plus authentiques, et tout cela déchargée de la moindre pression.

Côté jeux-vidéos

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker bat tous les records. Dépassant aisément Elden Ring et Pokémon Arceus, le nouveau jeu-vidéo se classe dans le top 1 de plusieurs pays, devenant le titre LEGO le plus vendu de toute la licence. PS5, Switch, XBOX, rien ne semble arrêter le tourbillon de briques, qui selon certaines sources irait titiller le million de ventes.

Après le succès tonitruant de Sonic 2, on n'arrête plus Paramount et surtout Jeff Fowler, le réalisateur à la barre des deux opus. Idris Elba devrait en effet revenir dans la peau de Knuckles dans une série dédiée au personnage, qui serait cependant au stade d'idée pour le moment.

© LEGO, Star Wars

Côté lecture

Triste semaine pour nombre d’enfants ayant grandi avec Elmer l’éléphant multicolore qui perd son créateur, David McKee, auteur britannique âgé de 87 ans. 29 albums, 10 millions d’exemplaires vendus dans le monde, David McKee se serait pour la petite histoire inspiré d’un éléphant au Zoo de Bordeaux. Très attaché à la France, l’auteur y a fini ses jours dans le Sud.

Virginie Despentes lance sa propre maison d'édition. L'auteure de Vernon Subutex, accompagnée de la photographe et vidéaste Axelle Le Dauphin s'entend avec cette nouvelle maison d'édition queer et féministe, s'intéresser plus particulièrement à la cause et à ses enjeux sociétaux.

© Andersen Press, Capture d’écran Instagram

Côté spectacles