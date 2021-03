Pégases 2021, découvrez les grands gagnants

Hier soir et pour la deuxième fois consécutive, se sont tenues les Pégases, mieux les Pégases 2021, la cérémonie récompensant et célèbrant le jeu vidéos français et mettant en avant les personnalités et autres initiatives liées au médium sur le territoire.

Cette année c’était pas moins d’une grosse quarantaine de jeux nominés (dont des internationaux) pour les 16 prix de cette édition 2021. Côté personnalité récompensé, il y a d’abord eu Zerator pour personnalité de l’année, il faut dire que l’édition 2020 du Z-Event à encore été un franc succès avec plus de 5,7 millions d’euros récoltés pour Amnesty International. Mais ce n’est pas tout puisque Eric Chahi (Another World entre autres) à reçu le prix d’honneur pour “l’ensemble de sa carrière”.

Côté jeu, l’ensemble était plus laborieux, déjà parce que Street of Rage 4 n’était pas nominé dans les jeux de l’année mais aussi parce que justement, le top des jeux de l’année ressemblait était assez tiède. Deux jeux de simulation – dont un énorme favorie – ainsi que Tell me Why, la soupe refroidit de Life is Strange, pendant ce temps là c’était dans le top indé de patientait Street of Rage 4 pour au final perdre face à Haven, le jeu de The Game Bakers (Furi notamment). A-t-on des mots pour ça ? Alors oui, on a bien bravo au gagnant qui n’ont chacun pas démérité, courage à Street of Rage 4 qui est repartie bredouille avec le prix du meilleur univers sonore et “qu’est-ce que ce palmarès rangé dans le mauvais ordre” au 1 200 votants de l’Académie des arts et techniques du jeu vidéo.

C’est si compliqué de récompenser des jeux vidéo sans faire 16 prix sur une base si “maigre” ? À la grande surprise de personne c’est évidemment Flight Simulator qui repart avec 3 prix dont celui de jeu de l’année. Au moins n’aura t-il pas été snobé comme au Game Awards, ça fait un bon point pour les Pégases 2021, puis ne soyons pas mesquin, c’était bien mieux que les César 2021.

Récompenses jeux vidéo « français » – Pégases 2021

Meilleur jeu vidéo Tell Me Why Microsoft Flight Simulator WRC 9



Meilleur jeu vidéo indépendant Haven There Is No Game : Wrong Dimension Streets of Rage 4



Meilleur premier jeu vidéo There Is No Game : Wrong Dimension Wolcen : Lords of Mayhem Shady Part of Me



Au-delà du jeu vidéo Haven Tell Me Why Shady Part of Me



Excellence visuelle Microsoft Flight Simulator Othercide Paper Beast



Meilleur univers sonore Haven Double Kick Heroes Streets of Rage 4



Excellence narrative Tell Me Why Haven There Is No Game : Wrong Dimension



Meilleur game design There Is No Game : Wrong Dimension Scourgebringer Paper Beast



Meilleur univers de jeu vidéo Haven Paper Beast Tell Me Why



Meilleur personnage Haven Shady Part of Me Tell Me Why



MEILLEUR SERVICE D’EXPLOITATION (“GAME AS A SERVICE”) Just Dance 2021 WRC 9 Microsoft Flight Simulator



Récompenses Internationales

Récompenses Personnalités

Personnalité de l’année Zerator



Prix d’Honneur Eric Chahi



Découvrez l’ensemble du palmarès de la cérémonie des Pégases 2021

