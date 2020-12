Netflix : ce qui nous attend en janvier 2021

Netflix débute la nouvelle année en beauté ! Au programme en janvier 2021 : des contenus originaux alléchants et des grands classiques à voir ou à revoir à tout prix !

Les films estampillés Netflix :

En janvier, on attend avec impatience de découvrir Vanessa Kirby (qui joue la princesse Margaret dans les deux premières saisons de The Crown) dans Pieces of a Woman et de la suivre dans son deuil après la perte de son nouveau-né.

Les autres films :

Ce mois-ci sur Netflix, on en profite pour (re)découvrir des classiques tels que Elephant Man, Les Choses de la vie (avec Romy Schneider), Mulholland Drive, Jeux d’enfants ou encore le fameux La Cité de la peur !

Les séries estampillées Netflix :

Si on est curieux.ses. de voir ce que peut donner une version live des Winx c’est bien Lupin qui attire notre attention en janvier 2021. Dans la série proposée par Netflix, Omar Sy se met dans la peau de son héros, Arsène Lupin, pour venger la mort de son père.

Monarca : Saison 2, le 1er janvier

: Saison 2, le 1er janvier Lupin : Saison 1, le 8 janvier (avec Omar Sy et par le réalisateur d’Insaisissables)

: Saison 1, le 8 janvier (avec Omar Sy et par le réalisateur d’Insaisissables) Cobra Kai : Saison 3, le 8 janvier (notre critique des tout premiers épisodes)

: Saison 3, le 8 janvier (notre critique des tout premiers épisodes) Idhun : Partie 2, (série animée), le 8 janvier

: Partie 2, (série animée), le 8 janvier Désenchantée : Partie 3, le 15 janvier

: Partie 3, le 15 janvier Deux mamans sous le même toit : Saison 1, le 20 janvier

: Saison 1, le 20 janvier Fate: The Winx Saga : Saison 1, le 22 janvier

: Saison 1, le 22 janvier Busted ! : Saison 3, le 22 janvier

: Saison 3, le 22 janvier Snowpiercer : Saison 2, le 26 janvier (1 épisode par semaine) (notre critique de la saison 1)

: Saison 2, le 26 janvier (1 épisode par semaine) (notre critique de la saison 1) 50m2 : Saison 1, le 27 janvier

: Saison 1, le 27 janvier Bonding : Saison 2, en janvier

Les autres séries :

Pour celles et ceux qui n’ont pas eu l’occasion de regarder la dernière saison de Dix pour cent à la télévision, Netflix propose une séance de rattrapage. Séance de rattrapage (ou de revisionnage) également pour 24H Chrono et Dawson, des classiques de chez classiques dans l’univers sériel.

24H Chrono : L’intégrale, le 1er janvier

: L’intégrale, le 1er janvier Izombie : Saison 5, le 1er janvier

: Saison 5, le 1er janvier My Hero Academia : Saison 2 (série animée), le 1er janvier

: Saison 2 (série animée), le 1er janvier Family Guy : Saisons 12 et 18, le 1er janvier

: Saisons 12 et 18, le 1er janvier Dawson : L’intégrale, le 15 janvier

: L’intégrale, le 15 janvier DC’s Legends of Tomorrow : Saison 5, le 15 janvier

: Saison 5, le 15 janvier Dix pour cent : Saison 4, le 21 janvier

: Saison 4, le 21 janvier Riverdale : Saison 5, le 21 janvier (1 épisode par semaine)

Kiefer Sutherland a un truc à vous dire. pic.twitter.com/idmsrYXMpC — Netflix France (@NetflixFR) December 16, 2020

Documentaires et séries documentaires

Un peu comme l’avait fait Jean Rochefort en résumant des grandes oeuvres littéraires, Nicolas Cage se retrouvera face caméra, sur un fauteuil, pour nous conter L’Histoire des gros mots avec beaucoup d’humour. On a hâte de découvrir le résultat !

The Minimalists: Less Is Now , le 1er janvier

, le 1er janvier Le Guide Headspace de la méditation , le 1er janvier

, le 1er janvier Le Porc : une passion coréenne , le 4 janvier

, le 4 janvier L’Histoire des gros mots (avec Nicolas Cage), le 5 janvier

(avec Nicolas Cage), le 5 janvier Tony Parker : The Last Shot , le 6 janvier

, le 6 janvier Survivre à la mort , le 6 janvier

, le 6 janvier Inside the World’s Toughest Prison : Saison 5, le 8 janvier

: Saison 5, le 8 janvier Fran Lebowitz si c’était une ville (de Martin Scorsese), le 8 janvier

(de Martin Scorsese), le 8 janvier Crack : Cocaïne, Corruption et Conspiration , le 11 janvier

, le 11 janvier Le Traqueur de la nuit, chasse à l’homme en Californie : Saison 1, le 13 janvier

: Saison 1, le 13 janvier We Are, The Brooklyn Saints : Saison 1, le 29 janvier

: Saison 1, le 29 janvier L’art de l’espionnage, en janvier