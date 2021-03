Life is Strange True Colors a la couleur d’un 3

La prochaine pièce de l’édifice Life is Strange vient d’être annoncée par Square Enix et ce n’est pas Dontnod mais bien Deck Nine Games qui est chargé du développement. Nouveaux personnages, nouveaux décors et nouveaux pouvoirs, Life is Strange semble faire peau neuve – mais pas trop – avec ce True Colors.

Deck Nine Games, déjà à l’œuvre sur Before the Storm, le Stand Alone sorti 2 ans après le succès critique et commercial du premier épisode, sont ici en charge de ce qui ressemble fort à un Life is Strange 3 qui ne dit pas son nom. Comme son grand frère de 2017, ce True Colors n’a pas de numéro, peut-être ce privilège est-il laissé à Dontnod. D’ailleurs même si ce True Colors n’a pas la primauté du chiffre, il semble au moins avoir celle du prix. Il devrait coûter approximativement 60€.

Autre spécificité de ce Life is Strange : True Colors, il devrait sortir en un seul morceau. Une plainte récurrente à l’égard de Life is Strange 2 était justement le temps entre chaque épisode. Si le premier était arrivé en septembre 2018, il aura fallu attendre jusqu’en décembre 2019 pour voir le bout de l’aventure. Ici pas de problème, tout devrait être livré d’un seul et même coup le 10 septembre 2021.

L’annonce de ce nouveau Life is Strange a également été l’occasion pour Square Enix d’annoncer Life is Strange Remastered Collection, une très justement nommée remasterisation du titre d’original de 2015 développé par Dontnod ainsi que son Stand Alone, Beyond the Storm donc, développé par Deck Nine Games. Cette Remastered Collection est attendue pour fin 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.

Life is Strange : True Colors est attendu pour le 10 septembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et même Stadia – arrêtez de rigoler maintenant.

(Visited 17 times, 17 visits today)