Scarlet Johansson & Mark Ruffalo demandent mieux aux Golden Globes

Depuis quelques mois, ça chauffe chez la HFPA, soit en français, l’Association hollywoodienne de la presse étrangère. Pour rappel, la HFPA est constituée de 87 journalistes spécialisés dans le cinéma américain dans des publications étrangères. Depuis février, l’association qui notamment votait pour les Golden Globes – si jamais vous accordiez encore du crédit à ce genre de spectacle – est sous le feu des projecteurs depuis qu’une enquête a révélé que leurs rangs ne comptaient aucune personne de couleur, comprenez aucune personne noire plus précisément.

Suite à cela, vous vous en doutez, des “réformes” pour la « diversité » ont été mises en chantier. Malgré cela, ces réformes sont encore loin d’être au niveau attendu par certain.e.s, c’est notamment l’avis des deux stars du MCU : Scarlett Johansson et Mark Ruffalo – mais pas qu’eux. En fait, c’est un peu plus d’une centaine d’associations de production qui se mobilisent actuellement. Même des organismes de bienfaisance tels que Netflix ou encore Amazon ont publiquement mis fin à leurs travaux avec l’association et ses évènements.

©HFPA

Quant aux déclarations de nos deux acteurs, elles encouragent à mettre de la distance avec les Golden Globes et les “changer” – c’est dans le hashtag. Voilà par exemple ce qu’a pu en dire l’actrice Scarlett Johansson dans un communiqué du Hollywood Reporter en revenant sur le caractère sexiste des Golden Globes – mais plus généralement de ce genre d’événement – :

C’est exactement la raison pour laquelle je refuse, depuis plusieurs années, de participer à leur conférence. La HFPA est une organisation légitimée par des gens comme Harvey Weinstein pour créer un élan favorisant la reconnaissance de l’Académie, et l’industrie lui a emboîté le pas. Scarlett Johansson dans le Hollywood Reporter

Mark Ruffalo lui, récompensé d’un Golden Globes cette même année pour son double rôle dans la mini-série I Know This Much is True (notre critique), s’est fendu d’un tweet – très classe cela dit – insistant sur son découragement face à l’inertie de la HPFA et sa difficulté à changer :

En tout cas, l’affaire reste donc à suivre, étant donné que les Golden Globes, d’autant avec la pression mise par des entreprises comme Netflix ou Amazon, vont certainement continuer leur mue.

(Visited 8 times, 8 visits today)