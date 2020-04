Les jeux de la fin du monde !

By Ida Gonthier

À quoi ressemblerait notre monde si la fiction de fin du monde développée dans les jeux vidéo devenait réalité ? On a imaginé pour toi cetta appocalypse… C’est parti !

Petite mise en situation…

En tant que bon geek, voilà près de 72 heures que tu es assis(e) devant ton PC, maudissant les autres gamers sur Fortnite. Ton frigo est vide. Chips, cacahuètes et vieux fond d’Orangina sont tes seuls apports nutritifs depuis près de trois jours. Alors, lorsque ta connexion s’est mise à gémir, lorsque tes diodes de PC ont rendu l’âme, tu t’es voué à tous les saints diaboliques de la création.

Le courant n’étant pas revenu et ton estomac criant famine, tu t’es décidé à traîner ta couenne jusqu’au plus proche Mac Do. Seulement, sur le seuil de la porte, les ennuis ont commencé…

L’invasion extra-terrestre – Mass Effect

De grandes ombres surgissent du ciel dans un fracas d’explosions et de cris. Telles d’immenses pieuvres, de gigantesques vaisseaux atterrissent en détruisant tout sur leur passage. Une onde de choc te propulse quelques mètres plus loin, mais tu parviens à te relever sans heurt.

Les idées se bousculent dans ta tête. Mais que font les Moissonneurs sur Terre, ces créatures issues de Mass Effect ? Ha, c’est dans ces moments-là qu’on a besoin d’un commandant Shepard ! Pourtant, c’est bien la phrase « J’ai faim » qui retiendra toute ton attention.

Direction le supermarché ! Situé à quelques dizaines de mètres de là, tu pourrais certainement manger jusqu’à satiété. Tu avances assez rapidement, malgré les nombreux obstacles entravant ta progression. Au détour d’une rue, tu aperçois enfin l’enseigne du magasin…