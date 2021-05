By Ida Gonthier

Les jeux PlayStation Plus de juin 2021

La liste des jeux PlayStation Plus du mois de juin 2021 offerts aux abonnés du service vient d’arriver. Elle remplace celle de mai qui s’achèvera le 5 juin. Au programme : des batailles épiques dans l’espace avec Stars Wars Squadrons sur PS4 et de l’espionnage en coopération avec Operation : Tango (uniquement sur PS5), disponibles du 1er juin au 5 juillet. Si vous êtes nostalgique et préférez les combats en arène, Virtua Fighter 5 : Ultimate showdown sur PS4 sera disponible du 1er juin au 2 août 2021.

Star Wars Squadrons

Maîtrisez l’art du combat de chasseurs stellaires dans des batailles multijoueurs frénétiques dans l’espace, et découvrez ce que signifie réellement être pilote dans une campagne Star Wars en solo captivante. Rejoignez l’élite de la galaxie dans cette campagne en solo, qui a lieu après les événements dans Le Retour du Jedi.

Operation : Tango

Operation: Tango est une aventure coopérative autour du monde de l’espionnage à partager avec un ami, qui vous entraîne dans de périlleuses missions autour du monde dans un monde futuriste et high-tech.

En équipe de deux, votre partenaire et vous deviendrez AGENT et HACKEUR, travaillant de concert pour infiltrer, enquêter et éradiquer les puissances qui menacent le monde libre.

VIrtua Fighter 5 : Ultimate Showdown

Virtua Fighter 5 fait son grand retour dans ce remake nommé Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown. Exclusif à la PlayStation 4, le jeu profitera entre autres de graphismes améliorés grâce au Dragon Engine, d’une amélioration de l’interface et des effets ainsi que de nouvelles musiques de fond.

Les jeux PlayStation Plus de juin 2021 seront disponibles jusqu’au 5 juillet 2021.

