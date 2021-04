PlayStation Plus, les jeux gratuits de mai 2021 !

Les abonnés au Playstation Plus auront le droit ce mois-ci à 3 jeux, Battlefield V et Stranded Deep sur PS4 ainsi que la version PS5 de Wreckfest : Drive Hard. Die Last. A priori ça nous laisse moins de frisons que le mois de mars ou même avril. En tout cas, tout ce beau monde devrait être récupérable du 4 au 31 mai.

Battlefield V

Participez au plus grand conflit de l’Histoire avec Battlefield V. La licence revient aux sources et dépeint la 2de Guerre mondiale comme jamais auparavant. Livrez des batailles multijoueur dans des modes vastes comme Grandes opérations et coopératifs comme Tir groupé, ou jouez aux récits de guerre du mode solo. Combattez dans des environnements inédits et spectaculaires du monde entier et découvrez le Battlefield le plus riche et le plus immersif à ce jour.

Stranded Deep

Mettez vos compétences de survie à l’épreuve dans cette aventure en monde ouvert. À la suite d’un mystérieux accident d’avion, vous errez au large de l’océan Pacifique. Sans personne, ni aucun moyen d’appeler à l’aide, vous devez faire de votre mieux pour survivre. Explorez les fonds sous-marins et la terre ferme afin de trouver du matériel pour fabriquer les outils, les armes et l’abri dont vous aurez besoin pour rester en vie.

Wreckfest : Drive Hard

Brisez les règles et profitez à fond de courses endiablées avec Wreckfest ! Préparez-vous à des accidents monstrueux, des combats acharnés jusqu’à la ligne d’arrivée et de nouveaux styles d’acier tordu ! C’est uniquement possible dans Wreckfest, avec sa simulation physique réaliste proposée par le célèbre développeur Bugbear, créateur du FlatOut 1 et 2 !

Piqûre de rappelle, vous pouvez encore récupérer les jeux “gratuits” du mois d’avril, soit Days Gone, Oddworld : Soulstorm et Zombie Army 4 : Dead War, et ceux jusqu’au 3 mai.

Les jeux gratuits PlayStation Plus de mai 2021 seront disponibles du 4 au 31 mai 2021.

