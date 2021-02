PlayStation Plus, les jeux gratuits de mars 2021 !

La grande surprise de ce mois est l’arrivée sur le service PlayStation Plus de Final Fantasy VII Remake ! D’autres rejoignent également la liste des jeux offerts aux abonnés le 2 mars 2021. Il s’agit de Renmant : From the Ashes (PS4), Maquette (PS5) et Farpoint (VR) qui seront obtenables du 2 mars au 5 avril.

La suprise PlayStation Plus : Final Fantasy 7 remake

Ayant signé son arrivée exclusivement sur PlayStation le 10 avril 2020 et de nombreuses fois nommé pour l’award de jeu de l’année 2020, Final Fantasy VII Remake fait son grand retour pour les abonnés PS Plus.

La version PS4 n’est pas éligible à une mise à niveau vers la version PS5 numérique.

Le monde est contrôlé par la compagnie Shinra qui exploite la mako, l’énergie vitale de la planète. Dans la mégalopole de Midgar, les résistants du groupe Avalanche ont engagé Cloud Strife, un ex-membre des troupes d’élite de la Shinra, qui ne se doute pas de ce qui l’attend…

Renmant : From the Ashes

Le monde a été plongé dans le chaos par un mal ancestral venu d’une autre dimension. L’humanité survit tant bien que mal, mais possède la technologie permettant de voyager vers des mondes parallèles. Vous devrez traverser ces portails pour lever le mystère sur les origines du mal, engranger les ressources pour assurer votre survie et offrir à l’humanité une chance de se reconstruire…

Maquette

Maquette est un jeu d’énigmes, mais pas dans le sens du Sudoku, plutôt comme une histoire remplie d’énigmes. À mesure que vous explorerez le monde récursif du jeu, vous découvrirez les souvenirs d’un jeune couple amoureux et devrez résoudre des énigmes en réfléchissant de manière créative.

Farpoint

Abandonné sur une planète extraterrestre hostile et uniquement doté de l’équipement rudimentaire de la capsule de sauvetage, vous tentez de rejoindre le lieu où s’est écrasée la station Pilgrim.

Votre seul espoir de retourner chez vous est de localiser les éventuels survivants de la station. Pour survivre, il vous faudra être précis dans vos tirs.

Également téléchargeable ce mois-ci : Destruction AllStars sur PS5

Destruction AllStars reste un second mois sur PlayStation Plus. Plongez dans l’arène pour participer à des combats de voitures agrémentés d’acrobaties de parkour dans ce titre multijoueur truffé d’action. Maîtrisez les compétences uniques de 16 superstars intrépides pour vous hisser jusqu’au sommet dans quatre modes de jeu contre d’autres joueurs en ligne.

Les jeux gratuits PlayStation Plus de mars 2021 seront disponibles jusqu’au du 2 mars 2021 au 5 avril 2021.

Il ne te reste que quelques jours pour télécharger les deux autres titres du mois de février : Control: Ultimate Edition et Concrete Genie. Ces deux jeux disparaîtront du service le 1er mars 2021.

