Jeux Made In France, cette année en live !

L’évènement annuel proposé habituellement par Capital Games à la Paris Games Week revient en cette année de Covid sous une nouvelle forme. Tu pourras ainsi rejoindre MisterMV, Maghla, At0mium et DamDamLive pour découvrir la crème de nos productions nationales sur un plateau (de webtv), en live sur Twitch et sur Steam, du 29 octobre au 1er novembre.

Jeux Made In France devient Games Made in France

Capital Games, en coproduction avec les associations régionales Atlangames, Game IN, Push Start et East Games, ainsi que Game Only et Bordeaux Games vont ainsi nous présenter les jeux de chaque terroir lors d’un nouveau format live baptisé Games Made in France.

L’esprit de l’événement reste inchangé : le public aura l’occasion de découvrir plus de 35 jeux vidéo français directement en ligne et pourra échanger en live avec leurs créatrices et créateurs.

35 jeux vidéo français

Microsoft Flight Simulator, l’incroyable prouesse technique et visuelle d’Asobo.

Windjammers 2, l’improbable suite, 25 ans plus tard, du grand classique de l’arcade développé par Dotemu.

Tell Me Why , le dernier bijou narratif des créateurs de Life is Strange.

, une fuite en avant survoltée où la coopération fait toute la différence Ainsi qu’un stream exclusif revenant sur plus de vingt ans de création de jeux vidéo chez Arkane Studios, d’Arx Fatalis à Deathloop !

Tous les genres de jeux sont représentés et testés en live par une sélection de casters de choix : Mistermv, Maghla, DamDamLive et At0mium se relaieront pendant 4 jours sur leurs chaînes Twitch.

Les jeux made in France, Games Made in France se déroulera du 29 octobre au 1er novembre 2020.