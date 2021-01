By Guillaume Chéti

Hitman 3 : combien pèse-t-il de GO ?

Disponible dans deux semaines environ, Hitman 3 permettra aux fans de la licence de retrouver l’Agent 47 dans de nouvelles missions. Mais combien pèse-t-il de GO ?

Une question que certains joueurs se posaient, d’autant plus que cet épisode à la particularité de permettre aux détenteurs des deux premiers épisodes de la nouvelle trilogie d’y rejouer dans une version améliorée graphiquement. Concernant la taille de cette trilogie, l’un des développeurs de chez IO Interactive a apporté des précisions sur le forum Restera, en indiquant que « nous avons réussi à réduire considérablement la taille du jeu. Les trois jeux avec tout le contenu occuperont environ 100 Go. » Maintenant que tu connais sa taille, il ne te reste plus qu’à faire de la place !

Hitman 3 sera disponible à partir du 20 janvier sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et plus tard sur Switch.