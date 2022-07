Le grand retour du disque vinyle !

D’après une récente étude du Syndicat National de l’Édition Phonographique (SNEP), le marché du vinyle est en plein essor. En 2021, les ventes sont passées à une croissance fulgurante par rapport aux trois dernières années. C’est alors un renversement de la tendance par rapport à son successeur, le Compact Disc. Le disque vinyle est de plus en plus recherché tant par les amoureux de la musique classique que par les collectionneurs d’œuvres artistiques. Vous êtes amateur du vinyle ou vous désirez vous lancer dans une nouvelle collection ? Découvrez comment en trouver plus facilement.

Le disque vinyle, d’hier à aujourd’hui

Dès son apparition en 1948, le disque vinyle ou microsillon a connu une popularité grandissante. Sa réussite auprès du grand public était telle qu’il a poussé au déclin son ancêtre, le 78 tours. Il était reproché à ce dernier de ne disposer que d’un faible espace de stockage. En effet, le disque de 78 tours ne se limite qu’à un enregistrement de 3 minutes 30 à 5 minutes. De son côté, le microsillon a connu différents modèles avec des vitesses de lecture plus confortables. Il s’agit notamment de :

le vinyle 45 tours disposant d’une grande taille , principalement utilisée pour la musique classique,

, principalement utilisée pour la musique classique, le modèle 33 tours destiné aux sessions d’écoute longues avec une durée d’enregistrement pouvant aller jusqu’à 30 minutes,

le vinyle 16 tours, bénéficiant d’une plus grande capacité de stockage que les autres.

Cependant, malgré son succès fulgurant, le disque vinyle n’était pas exempt de défaut. On lui reprochait d’être plus coûteux, de présenter des problèmes de lecture ainsi que des bruits de frottement incessants. Contre toute attente, les ventes de disques vinyle commencèrent à décroître avec l’apparition des CD encore plus modernes et simples. Le microsillon commença donc à se raréfier avant d’être abandonné en 1993.

Dès le début des années 2000, le marché de vinyle reprend à nouveau son souffle avec la réapparition des disques de 33 tours. Il retrouve son charme en tant qu’objet vintage grâce à son authenticité. De plus, sa pochette était d’un grand intérêt aux yeux des amateurs d’objets d’art. Ainsi, ces disques reviennent sur le devant de la scène avec un chiffre d’affaires de plus de 244 millions de dollars en 2019. Ce chiffre se rapproche de celui des CD qui ont généré 247,9 millions la même année seulement aux États-Unis.

La box vinyle pour trouver des disques de qualité encore aujourd’hui !

Avec la popularité grandissante du vinyle, il est tout à fait possible d’acquérir des disques de qualité. À cet effet, la box vinyle est l’une des solutions les plus adoptées par les amateurs de disques vinyle. C’est un ensemble d’œuvres musicales sélectionnées avec soin par des spécialistes pour le plaisir des amoureux de musique. Vous pouvez avoir accès à une box vinyle avec un abonnement dont le prix varie d’une formule à l’autre. Dès la souscription d’un abonnement, vous bénéficiez de nombreux avantages.

Une sélection unique chaque mois pour votre plus grand plaisir

En règle générale, les fournisseurs de box vinyle proposent différentes offres à leurs clients. Vous avez principalement le choix entre un abonnement mensuel, un forfait trimestriel ou annuel. Ainsi, vous recevez chaque mois dans votre boîte à lettres, un précieux disque vinyle choisi par des spécialistes.

Un format fidèle au temps

La renommée des disques vinyle les place au cœur de toute convoitise. Il porte les traces de l’artiste même après des décennies. Avec sa jolie mélodie, vous faites attention à chaque note et vous retrouverez la nostalgie du temps des années 60.

Un cadeau encore plus original

Parfois, certains fournisseurs proposent à leurs abonnés des vinyles collector qu’ils n’ont probablement pas encore eu la chance d’écouter. Cependant, vous pouvez les échanger si vous ne les trouvez pas à votre goût.

Des cartes de téléchargement de disques de qualité

Avec les avancées technologiques, il est intégré dans les pochettes des disques, des codes de téléchargement. De nombreuses plateformes de distribution de vinyle vous permettent d’avoir un fichier audio de haute qualité plus avantageux qu’un streaming.

Où trouver de vieux disques vinyle de collection ?

Il existe diverses façons de se procurer des disques de qualité. À l’instar de la box vinyle, il existe plusieurs autres alternatives pour lesquelles vous pouvez opter.

Chez le disquaire

C’est la plus vieille des méthodes utilisées pour trouver des disques classiques. Elle permet entre autres de bénéficier de conseils si vous débutez dans cette aventure. Tout son charme réside dans les disques d’occasion qui donnent un air plus original à votre collection. Le prix est tout aussi intéressant que dans les grandes stations de vente de vinyle.

Sur des plateformes dédiées de distribution de vinyle

Depuis chez vous, vous pouvez commander le disque de votre choix dans les nombreuses boutiques en ligne et vous faire livrer rapidement. Toutefois avec les frais d’expédition, cela revient presque au même prix qu’en magasin.