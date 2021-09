God of War Ragnarök : trailer bien bourrin pour le retour de Kratos

Après un impressionnant 4e opus faisant office de reboot, la franchise God of War revient poursuivre le périple de Kratos et Atreus dans les contrées nordiques : God of War Ragnarök se dévoile un peu plus via un gros trailer bien punchy !

Toujours développé par Santa Monica Studio, cet opus se passe quelques années après l’épisode sorti en 2018. On retrouve par ailleurs un Atreus/Loki un peu plus âgé, prêt à en découvrir plus sur ses origines. Ce sera évidemment l’occasion de rejouer le plus violent papa-poule de l’histoire du jeu vidéo, afin de démembrer et décapiter toute créature récalcitrante prête à nous la mettre à l’envers !

Reprenant toutes les bases de gameplay et de direction artistique établies il y a 3 ans, God of War Ragnarök se voudra un épisode plus grand (les 9 royaumes seront visitables, dont les inédits Svartalfheim, Vanaheim et Asgard), avec plus de boss (on devine par ailleurs un bestiaire plus large à base de grosses salamandres et centaures) et un système de combat encore plus dynamique.

Les principaux antagonistes seront Freya (qui évidemment voudra se venger de la mort de son fils) et Thor (teasé à la fin du précédent jeu). Dernière info alléchante : il s’agira du second et dernier épisode de la saga à traiter de la mythologie nordique. Avant de partir vers des contrées plus chaudes en Égypte donc ?

God of War Ragnarök sortira sur Playstation 4 et Playstation 5 en 2022