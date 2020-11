Genshin Impact, qu’apporte la mise à jour 1.1 ?

Avec son énorme succès en très peu de temps, Genshin Impact a su s’imposer dans le game. Une nouvelle mise à jour est disponible, mais qu’apporte t-elle ?

Disponible depuis 11 heures, elle propose de nouveaux contenus comme un système de parrainage, de réputation et de nouveaux personnages à obtenir. Tu pourras donc tenter d’obtenir deux archers : Tartaglia (élément eau), Diona (élément glace), Beidou (élément électro) maniant une épée à deux mains et Ningguang (élément géo) utilisant un catalyseur. Il y a également un pan scénaristique inédit, plein d’ajouts du côté de la navigation, de nouvelles armes et artéfacts à la pelle. Bref, tu n’auras pas de quoi t’ennuyer avant un certain temps !

Genshin Impact est disponible gratuitement depuis le 28 septembre 2020.